«الفطيم للسيارات» توقّع اتفاقية مع «بولستار» لإطلاق منتجاتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «الفطيم للسيارات»، التابعة لمجموعة الفطيم، عن توقيع اتفاقية رسمية مع «بولستار»، العلامة السويدية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، لتقديم منتجات «بولستار» في الإمارات. وتتيح مجموعة الفطيم للسيارات من خلال هذه الاتفاقية تجربة جديدة وغنية للعملاء في الدولة.

حضر توقيع الاتفاقية عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، وبول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات، وجيريمي بولوك، المدير الإداري للعلامات الناشئة في المنطقة لدى مجموعة الفطيم للسيارات، ونيلز موسكو، رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى بولستار، إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.

واستضاف فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي الفعالية، التي تضمّنت عرضاً تعريفياً بعلامة بولستار التجارية ومنتجاتها من السيارات الصديقة للبيئة، التي تتميز بالأداء العالي والمواصفات المتقدمة. كما تم الكشف عن سيارة بولستار 2 الكهربائية الرائدة خلال الفعالية. وتمتاز بولستار 2 بتصميمها المتطور الذي يوفر تجربة فاخرة وفريدة من نوعها في قطاع السيارات الكهربائية المدمجة، حيث تعتمد المواد الصديقة للبيئة بنسبة 100% في كامل تصميمها الداخلي إلى جانب أحدث التقنيات الرائدة في القطاع التي تضمن تقديم أداء مذهل. وتضمن سيارة بولستار 2 للعملاء تجربة قيادة جديدة كلياً، بفضل تصميمها البسيط وأدائها المتقدم.

وقال بول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: تعدّ بولستار إحدى العلامات التجارية المتخصصة بتصنيع السيارات الفاخرة، مع الالتزام بجميع معايير الاستدامة بفضل التصميم الفائق والتكنولوجيا المتقدمة، لتسريع عملية التحول إلى وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة. وقد حققت بولستار تقدماً ملحوظاً في خططها لتصميم سيارة محايدة مناخياً بحلول عام 2030، وإنجاز هدفها في أن تصبح شركة محايدة مناخياً بحلول عام 2040. وتنسجم خطط بولستار مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، المتمثلة في تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، حيث تفخر مجموعة الفطيم بشراكتها مع علامة بولستار في إطار سعيها المتواصل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وتشكّل مجموعة الفطيم للسيارات وجهة متكاملة تلبّي جميع احتياجات العملاء من أفراد وشركات، بفضل محفظتها المتنامية باستمرار، التي تضم مجموعة من العلامات التجارية الأكثر شهرة بالعالم في قطاع السيارات.

من جانبه، قال نيلز موسكو، رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى بولستار: تقدّم بولستار تصاميم فريدة وعصرية تناسب المتطلبات المتغيرة في عالم السيارات. ويتضمن التزامنا بتقديم سيارة محايدة مناخياً بحلول علم 2030 اعتماد نهج صارم في التصميم واختيار التقنيات المستخدمة. ويشكّل هذا الالتزام مع مراعاة أدق التفاصيل والشغف والسعي لتحقيق الأهداف جزءاً من هوية علامتنا. ونؤكد التزامنا بتحقيق طموحنا، ونعتقد أن مجموعة الفطيم هي الشريك المثالي لنجاح مساعينا في تحقيق إنجازات كبيرة في الإمارات.

ويمكن للعملاء اختبار تجربة شراء إلكترونية جديدة ومتعددة القنوات عند الحصول على سيارة بولستار 2 باستخدام عملية رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام. ومن المقرر أن يتم افتتاح أول صالة عرض لعلامة بولستار، والتي ستكون بمثابة متجر ضخم للبيع بالتجزئة بالإمارات بدبي في وقت لاحق من عام 2022.

وتُعدّ مجموعة السيارات في الفطيم من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، والتي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة تهدف إلى إثراء حياة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

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