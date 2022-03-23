«أونستار» و«RoadSafetyUAE» تنشران دراسة حول الأثر النفسي لحوادث السيارات

المصدر: دبي - البيان

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دخلت منصّة «RoadSafetyUAE» الرائدة في الإمارات بمجال التوعية بسلامة الطرق، في شراكة بارزة مع «أونستار»، التقنية الرائدة للسلامة والأمن داخل المركبة من «جنرال موتورز»، وذلك لإجراء دراسة حول الأثر النفسي لحوادث الطرق على السائقين والركّاب في الإمارات، وهدفت الدراسة البحثية لفهم الحالة العاطفية للسائقين ومتطلّباتهم في وقت الحاجة لذلك، وبالتالي السعي للتعامل مع هذه العوامل بأفضل شكل ممكن.

وخلال سلسلة من المقابلات التقييمية النوعيّة، استذكر المشاركون الـ 46 من الإمارات حالات طارئة واجهتهم على الطرق، وشاركوا المعلومات عن حالتهم العاطفية، بعد تعرّضهم لحادث مباشرة، إضافة لعرض منظورهم الشخصي حول القيادة وخصائص السلامة الحالية، التي تهدف لحماية السائقين.

وفيما يخصّ المستقبل، طُرِح سؤال على المشاركين حول نظرتهم إلى السيارات المتصلة، وإن كانت تساعد في تخفيف قلقهم ومخاوفهم. ويُشار ضمن هذا السياق إلى أن معظم المشاركين في الدراسة كانوا سائقين خلال التعرّض للحوادث التي ذكروها، بينما كان بعض منهم ركاباً عاديين، مما وفّر بالتالي صورة كاملة واضحة حول الأثر النفسي للحوادث. ولقد قدّمت نتائج هذا البحث مستويات جديدة من المعلومات المعمَّقة حول تأثيرات الحوادث الرئيسية للسيارات.

وقال غاري ويست، المدير التنفيذي لـ«أونستار» أفريقيا والشرق الأوسط وحلول التنقّل المستقبلية: إن سلامة العملاء هي محور كل ما نقوم به، وهذا يتخطّى بكثير سلامتهم الجسدية، ليشمل عافيتهم النفسية أيضاً. ونحن نعتبر أن مستقبل التنقل يتجسّد في السيارة المتصلة وخدمات السلامة والأمن داخل المركبة مثل «أونستار»، والمدمَجة مباشرة في المركبة والقادرة على توفير الدعم اللازم للسائقين، أكان ذلك في رحلاتهم اليومية أم في الظروف الطارئة. وبفضل النتائج المستخلَصة من هذه الدراسة، سوف نتمكّن من دعم المشتركين عبر فهم حالتهم النفسية، وتقديم الدعم اللازم لهم لحين وصول موفري خدمات الطوارئ إليهم في مكان تواجدهم.

من جهته، قال ثوماس إيدلمان، المؤسِّس والمدير التنفيذي لمنصّة «RoadSafetyUAE»: أردنا فهم التجارب التي واجهها الأشخاص مباشرة بعد تعرّضهم لحادث، بما في ذلك التعرّف على مشاعرهم الأبرز المرتبطة بالحادث واحتياجاتهم في ذلك الوقت، وما هو تقييمهم للدعم، الذي حصلوا عليه. كما أردنا فهم تفاعلاتهم في ما يخصّ السيارات المتصلة وكفاءة الدعم البشري (المستشار المباشر) الذي حصلوا عليه في الظروف الطارئة، وكذلك ما تعنيه «سلامة المركبة» بالإجمال لهم، وذلك لأجل تحديد مخاوفهم الرئيسية أثناء تواجدهم على الطرقات بعد التعرّض لحادث. وهذه المعلومات الدقيقة ستمكّننا بشكل أفضل من معرفة نوع الإجراءات الوقائية، التي يتخذونها بهدف الإحساس بالأمان أثناء القيادة. ونحن ممتنّون فعلاً للدعم الذي قدّمه فريق «أونستار» والالتزام الذي أظهره لتنفيذ هذا المشروع البحثي الفريد، ويسعدنا الآن مشارَكة النتائج التي حصلنا عليها.

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