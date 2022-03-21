تييري صباغ رئيساً لـ«نيسان» في السعودية ومديراً تنفيذياً للشركة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «نيسان» عن تعيين تييري صباغ رئيساً لنيسان في السعودية من 1 أبريل 2022، مع استمراره في تولّي منصبه مديراً تنفيذياً لـ«نيسان» الشرق الأوسط.

وسيعمل صباغ في إطار مسؤولياته الجديدة إلى جانب بدر الحسامي، المدير التنفيذي الحالي لشركة نيسان العربية السعودية، لقيادة استراتيجية نيسان وأدائها في السوق السعودي. وسيواصل قيادة 10 أسواق أخرى في الشرق الأوسط بصفته مديراً تنفيذياً للمنطقة.

ويتمتع صباغ بخبرة تفوق عشرين عاماً في قطاع السيارات تجوب مجال المبيعات والتسويق والترويج للعلامات التجارية والتخطيط وعمليات تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. كما يتميز بمعرفة واسعة ومتعمقة بقطاع السيارات وإدارة الشركات.

وانضمّ صبّاغ إلى نيسان عام 2018 رئيساً للمبيعات إذ أسهم في تعزيز أداء مبيعات العلامة التجارية في أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وتسلّم قيادة سوق الشرق الأوسط مديراً تنفيذياً منذ عام 2019 إذ عمل على تعزيز التميّز التشغيلي وتحقيق أهداف خطة «Nissan NEXT» التحولية في المنطقة وتعزيز نموها المستدام انطلاقاً من تراث العلامة التجارية الممتد على 70 عاماً في دول الخليج والشرق الأوسط.

وتعليقاً على تعيينه، قال صباغ: يسعدني تولّي منصب رئيس نيسان العربية السعودية وأتطلع قدماً للعمل إلى جانب قيادتنا في هذا السوق المهم لمواصلة تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط والارتقاء بعملياتنا في المنطقة لتحقيق المزيد من النجاح. كما نواصل التزامنا هدف شركة نيسان المتمثل بإثراء حياة الناس من خلال منتجاتنا وتقنياتنا، وتحقيق طموحنا إلى أن نكون العلامة التجارية الأكثر موثوقية في المنطقة في صفوف عملائنا وشركائنا وموظفينا.

ويحمل صباغ شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والفنادق والتسويق من جامعة وست لندن، وشهادة في برنامج القيادة المالية من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. كما وقع الاختيار عليه أخيراً من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أفضل 50 رئيساً تنفيذياً في الشرق الأوسط على قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2021.

وسيواصل تييري صباغ العمل في إطار منصبه الجديد تحت إشراف جوني بايفا، نائب رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوقيانوسيا.

وتعليقاً على الإعلان، قال بايفا: يعد الشرق الأوسط منطقة زاخرة بالفرص بالنسبة إلى نيسان ويجمعنا بها رابط متين منذ عقود. فنحن شركاء في النموّ في هذا السوق منذ قرابة 70 عاماً ونسعى دوماً إلى تقديم خدمات ومنتجات تلبّي احتياجات وتطلّعات عملائنا. كما أننا على ثقة بأنّ صباغ سيواصل مسيرة نجاحنا في المنطقة ليرسّخ سبل التعاون من أجل دعم تميّز أعمالنا والحفاظ على رضا العملاء في الأسواق كافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز