تكريم «النابودة للسيارات» لأدائها المميز

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «النابودة للسيارات»، المستورد والوكيل الرسمي لسيارات «فولكس واجن» في دبي والمناطق الشمالية، مؤخراً، على تكريم بصفتها الموزع / الوكيل الأول ضمن شبكة مبيعات سيارات فولكس واجن في منطقة الشرق الأوسط للعام 2021.

يأتي هذا التكريم كجزء من المنافسة الإقليمية التي تديرها شركة فولكس واجن الشرق الأوسط لتكريم الوكلاء عن التميز في مجالات تجارب العملاء ورضاهم والأداء من حيث المبيعات، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى. وقد حققت النابودة للسيارات في دبي والشارقة والفجيرة المرتبة الأولى في عمليات الأعمال المتعلقة بالسيارات الجديدة والمستعملة.

وقال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: شهد عام 2021 تحديات فريدة، إلا أن فرق العمل لدينا عملت بجد لتحقيق مبيعات كبيرة، إلى جانب تجاوز توقعات العملاء.

وإني لأشعر بالفخر بكل العمل الجاد الذي قاموا به وبكل ما حققوه. ففي نهاية المطاف، نحن نبيع أكثر من مجرد سيارات. نحن نصنع تجارب مميزة. وتأتي هذه الجائزة لتوضح مدى رضا عملائنا. وباستمرار العمل والمثابرة، وبدعم زملائنا في فولكس واجن الشرق الأوسط، فأنا متأكد من أننا سنستمر في تقديم تجارب شراء وتملك عالية الجودة لعملائنا الكرام.

جدير بالذكر أن عملاء فولكس واجن على موعد في عام 2022 مع إطلاق سيارة جولف آر والشكل الجديد من سيارة تي-روك.

وتأتي هذه المنتجات الجديدة لتكمل المجموعة الكاملة لسيارات فولكس واجن المتاحة في الإمارات، والتي تشمل: تيراماونت - سيارة فولكس واجن الرياضية المتعددة الاستعمالات ذات السبعة مقاعد الأكثر مبيعاً والأضخم في المنطقة، والسيارة الرياضية المتعددة الاستعمالات الأكثر مبيعاً في أوروبا؛ وتيغوان؛ وجولف جي تي آي القوية الديناميكية؛ وكذلك طوارق - سيارة فولكس واجن الرئيسية الفاخرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

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