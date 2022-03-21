أداء استثنائي لـ«ستيلانتيس الشرق الأوسط» في أول سنة من التأسيس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بصفتها شركة جديدة تأسَّست في 17 يناير 2021، أعلنت شركة «ستيلانتيس» عن نتائجها للعام 2021 في وقت سابق من الشهر الماضي.

حيث بيَّنت المستويات القياسية من المبيعات والحركة التجارية والربحية للمجموعة في كافة أنحاء العالم. وتماشياً مع توجّهها الدولي، عقدت شركة تصنيع السيارات العالمية لقاءً في دبي حضرته عدّة جهات معنية ومجموعة صحفيين بارزين وذلك بهدف عرض نتائجها الأولى على الإطلاق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ تأسيسها.

واستعرض كل من ماركوس ليثي، المدير الإداري للمجموعة لدى «ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا»، وماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأمريكية لدى «ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا».

وراكيش ناير، المدير الإداري للعلامات الأوروبية لدى «ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا»، عوامل النمو الرئيسية لدى «ستيلانتيس» في العام 2021، والتي أنهت السنة المالية مع نتائج إجمالية قوية جداً بالإضافة لتحقيق أداء قياسي من العلامات التجارية الفرعية مثل «جيب»، «رام» و«بيجو».

وارتفع مجمل الشحنات بنسبة 6% في الشرق الأوسط وأفريقيا كما زادت الحصة التسويقية في معظم الأسواق، حيث شهدت الإمارات زيادة بنسبة 41% في جميع العلامات التجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت مبيعات جيب بنسبة 25% ومبيعات بيجو 70%. وقد شهدت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 36% في جميع منتجات ستيلانتس مع كون بيجو العلامة التجارية الأعلى أداءً في صناعة السيارات بنمو بنسبة 222% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال ماركوس ليثي، المدير الإداري للمجموعة، «ستيلانتيس الشرق الأوسط»: تمتّعت «ستيلانتيس» بسنة أولى استثنائية على الصعيد الدولي، حيث حقّقت إيرادات صافية بلغت 152 مليار يورو، بزيادة سنوية نسبتها 14%. ويتمثّل جزء بارز من النمو في الأداء المتميّز في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تم بيع حوالي 38,500 مركبة ضمن كافة علاماتنا التجارية، مع تسجيل زيادة بنسبة 30% عن 2020.

ولقد ساعد في هذا أيضاً وبشكل كبير التوسّع السريع إلى دول جديدة في المنطقة، شاملة الشراكة مع «بترومين» في السعودية .

والتي شهدت على افتتاح صالات عرض متعدِّدة العلامات التجارية في كل من جدّة والرياض والدمّام، مع التخطيط لافتتاح المزيد في مختلف أنحاء المملكة. وأنا سعيد أيضاً بأداء علامات «جيب» و«رام» و«بيجو» التي حقّقت نمواً قياسياً، وأتطلّع بشوق لسنة 2020 وما تخبئه لنا في المنطقة.

أحد أبرز عوامل نجاح «ستيلانتيس» في 2021 تعود إلى توسّعها القوي في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوجد الآن لدى «ستيلانتيس» 11 علامة تجارية منتشرة في 10 دول جديدة بالمنطقة مع 26 شريكاً، بالإضافة إلى 77 موقعاً جديداً مخصَّصاً للمركبات و97 موقعاً لخدمات ما بعد البيع.

وتعمل «ستيلانتيس» على ابتكار استراتيجيتها الخاصّة بالشبكة مع التركيز على الأداء والتحوّل والتوسّع، مدعومة في ذلك بالهويات المؤسّساتية الجديدة القوية للعلامات الأساسية ضمن مجموعتها، شاملة «جيب»، «بيجو» و«ألفا روميو».

ولقد أسهمت العلامات التجارية الثلاث الرئيسية في المنطقة، وعلى وجه التحديد «جيب» و«رام» و«بيجو»، بدفع المبيعات بشكل قوي، مع قيام «جيب» ببيع 13,777 مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) خلال 2021، بزيادة نسبتها 29% عن 2020. والطراز الأشهر لدى العلامة التجارية كان «غراند شيروكي» الذي بِيعَ منه 5,898 مركبة، وتبعه عن قرب طراز «رانغلر» الشهير دوماً والذي جرى بَيع 5,805 مركبات منه.

أما بالنسبة إلى «رام»، فقد تمتّع بالسيطرة خلال 2021 ضمن فئة شاحنات البيك-أب كاملة الحجم وذلك مع طرح طرازَي 1500 وTRX. وسجّلت العلامة التجارية نتائج قياسية، حيث باعت 3,384 شاحنة في المنطقة مع زيادة نسبتها 29% عن 2020. وساعدت في هذا كثيراً الهوية المؤسّساتية الجديدة لعلامة «رام» والتي تركِّز على استراتيجية «أقوى ما في عالم الجد والمرح».

وكانت «بيجو» قصّة النجاح الأبرز لدى «ستيلانتيس» في المنطقة، إذ قام المصنِّع الأوروبي للسيارات بإطلاق مجموعة من الطرازات العصرية الأنيقة الغنية بالتقنيات المتطوّرة والمتميّزة بكفاءتها العالية، وهي تشمل طراز 3008 الذي بِيعَ منه 1,133 مركبة في 2021 بزيادة نسبتها 44% عن 2020، بالإضافة إلى سيارة «بيجو 2008» الجديدة كلّياً التي شهدت نمواً هائلاً بلغ 1,153% مقارَنة مع سنة 2020.

كما تمتّعت «بيجو» بالنجاح ضمن فئة المركبات التجارية الخفيفة، وبالأخص مركبتَي الفان «بارتنر» و«إكسبرت» المخصَّصتَين لنقل البضائع والركّاب، واللتين مثّلتا ما يزيد على نصف مبيعات «بيجو» الإجمالية في المنطقة خلال 2021، حيث بِيعَ منهما 2,315 و1,475 مركبة على التوالي. ويعود هذا بجزء كبير منه إلى الطلب المتزايد على المركبات التجارية الخفيفة بفضل تنامي التجارة الإلكترونية جرّاء الجائحة.

ونظراً إلى المستقبل، تمتلك «ستيلانتيس» خططاً قوية للشرق الأوسط وأفريقيا مدعومة بإستراتيجيتها العالمية للسيارات الكهربائية لتقديم أنسب حلول التنقل الكهربائي والهجين الذي يلبي متطلبات العملاء.

وتعمل شركة صناعة السيارات حالياً مع السلطات المحلية في جميع أنحاء المنطقة استعداداً لإطلاق بيجو e208 و2008 في النصف الأول من العام الحالي وفئة المركبات التجارية الخفيفة في النصف الثاني لزيادة التمكين لدى سيارات PHEV ومن ضمنهم بيجو 3008. وسيتم أيضاً تقديم مجموعة متنوعة من طرازات إلكترونية أخرى في المستقبل القريب عبر مجموعة منتجات ستيلانتيس بأكملها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز