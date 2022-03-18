«دراجون ويلز» يعود إلى «سوق التنين»

المصدر: دبي- البيان

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دعا «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري صيني في العالم خارج البرّ الصيني الرئيسي، عشّاق السيارات إلى استكشاف مجموعة من المركبات الخارقة المتميزة الأكثر شهرة التي ستُعرض في «دراجون درايف» الأحد 20 مارس من الساعة 4 مساءً ولغاية الساعة 10 ليلاً. وسيشهد الحدث الذي يُقام في موقف السيارات العلوي في مبنى «سوق التنين 2»، عرضاً مشوّقاً لـ100 سيارة كلاسيكية وقديمة ورياضية، بالإضافة إلى السيارات ذات الدفع الرباعي.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة لاختيار فئة السيارات الخارقة المفضلة لديهم عبر مسابقة تحمل عنوان «Battle of the Super Cars»، والتي تقام للسنة الثانية على التوالي. وتتضمن المسابقة فئات متعددة بما في ذلك: «أفضل سيارة رياضية أمريكية» و«أفضل سيارة رياضية غير أمريكية» و«أفضل سيارة صالون أمريكية» و«أفضل سيارة رباعية الدفع» و«أفضل السيارات المنخفضة» و«أفضل سيارة يابانية شعبية ذات بابين» و«أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات»، بالإضافة إلى «أفضل سيارة كلاسيكية». كما ستتاح للزوار فرصة قيادة واحدة من السيارات الخارقة المئة الشهيرة. وكل ما يتعين على المشاركين القيام به، هو مشاركة صورة لهم مع السيارة الخارقة المفضّلة لديهم في «دراجون درايف» على الإنستغرام باستخدام وسم #DragonWheels.

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