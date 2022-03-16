«دبي العالمي للقوارب» يشهد إزاحة الستار عن أحدث طرازات «بينتلي»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «الحبتور للسيارات»، عن مشاركتها في معرض دبي العالمي للقوارب لهذا العام، والذي يعد أبرز وأكبر المعارض المتخصصة بقطاع الترفيه البحري، وأكثرها شعبية في منطقة الشرق الأوسط.

وسيشهد المعرض إزاحة الستار عن طرازات «بينتلي» الجديدة «بنتايجا إس» و«كونتينينتال جي تي سبييد» للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى منذ إزاحة الستار عنهما عالمياً.

ومن المقرر أن يستقبل معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام أكثر من 400 علامة تجارية للقوارب واليخوت الفاخرة والجيت سكي والزوارق المائية، بالإضافة إلى البيوت العائمة من بعض أبرز الماركات في العالم.

وفي هذا السياق، قال جوزيف طيار، المدير العام لقسم السيارات الفاخرة بشركة الحبتور للسيارات «حققت بينتلي مرة أخرى مع كلا الطرازين «بنتايجا إس» و«كونتينينتال جي تي سبييد» التوازن المثالي بين الفخامة والأداء. ويسرنا إزاحة الستار عن هذه الطرازات الرائعة للجمهور في الإمارات العربية المتحدة، في معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام، وهو حدث مرموق يجمع مجتمع الترفيه البحري في المنطقة والعالم، ونحن نتطلع من خلال هذه الطرازات إلى نيل إعجاب ضيوف المعرض ومنحهم فرصة مشاهدة الفخامة مباشرة».

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