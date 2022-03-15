معرض جديد لسيارات «فيات» و«أبارث» في «سيتي ووك»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الوطنية للسيارات»، الموزع الرسمي لسيارات «فيات» و«أبارث» في دبي والإمارات الشمالية، عن افتتاح معرض السيارات في «سيتي ووك» دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الانتقال الاستراتيجي لمعرض سيارات «فيات» و«أبارث» الجديد نتيجة للطلب المتزايد من قبل المستهلكين على طرز السيارات الإيطالية المنشأ، فضلاً عن أنه يجعلها أكثر قرباً من العملاء في قلب مدينة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض السيارات الجديد، الذي تبلغ مساحته 272 متراً مربعاً، سيضم ثلاثة طرز «فيات» تتنوع ما بين «كونكت» و«سبورت» و«دولتشي فيتا» و«فيات 500X»، وثلاثة طرز «أبارث» (وهي «سكوربيونيرو» و«كومبيتزيوني» و«إيسيس» عند توفرها).

وقال ستيف مولينو، المدير العام لقسم المبيعات في الوطنية للسيارات: «سعداء برؤية هذه الاستجابة الاستثنائية التي تحظى بها سيارات «فيات» و«أبارث» على مر السنين. ومن خلال الانتقال إلى معرضنا الجديد، نتوقع زيادة في أعداد الزوار المتوافدين على المعرض بنسبة تصل إلى 25%، ونظراً لأن هذا الموقع الجديد من المرتقب أن يجذب عشاق السيارات المتحمسين والأفراد المقيمين الذين يترددون كثيراً إلى «سيتي ووك»، المطوّر من قبل مجموعة «ميريكس للاستثمار». وعلى هذا النحو، نتوقع زيادة في المبيعات بنسبة 10% في السنة الأولى لبدء عملياتنا. إن شغف وحماس السائقين في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه السيارات، وخاصة الإيطالية منها، يشكل قوة دافعة لتسريع وتيرة نجاحنا المستمر في الدولة وسائر أنحاء المنطقة».

وقال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميريكس للاستثمار: «إن الافتتاح المرتقب لمعرض سيارات «فيات» و«أبارث» يشكل دليلاً على نهج إعادة الابتكار، وتجديد الطرق المتبعة من قبل الشركات للتواصل والتفاعل مع عملائها، وهذا بالطبع يندرج في إطار سلسلة خطط «سيتي ووك» لتوسيع نطاق عروضه ومزاياه المتوفرة لكل من المقيمين والسياح على حدٍ سواء.

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