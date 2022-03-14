«نيو أوتو للسيارات» تحقق 50% نمواً في مبيعاتها خلال 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة نيو أوتو للسيارات في الإمارات العربية المتحدة عن تحقيقها نمواً بالمبيعات بلغت نسبته 50%، بالإضافة إلى الأداء القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بالرغم من أزمة إنتاج نقص الرقائق الإلكترونية التي أثارت قلقاً كبيراً في سوق السيارات.

ويأتي ذلك فيما أظهرت مؤشرات مختصة في رصد قطاع السيارات، نمو مبيعات سوق السيارات في الإمارات بحوالي 25% خلال عام 2021 محققة أكثر من 216.5 ألف سيارة، مما يعد تعافياً واضحاً لسوق السيارات المحلي مقابل التراجع الواضح في المبيعات الذي شهده عام الجائحة.

وفي هذه المناسبة قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة نيو للسيارات: «نحن سعداء جداً في تحقيق هذه الأرقام والانتعاش الاقتصادي الذي نشهده حالياً خاصةً بعد أزمة كوفيد 19 التي غيرت مسار العالم بأكمله، اليوم نشهد بالفعل إنجازات كبيرة في كل المجالات مقارنةً بالسابق، وذلك بفضل قيادة الإمارات الرشيدة في إدارتها للأزمة ومعرفة التعامل معها دون حدوث أضرار اقتصادية أكبر كباقي دول العالم».

وأضاف: "إن هذه الأرقام هي بداية خير بإذن الله ونتوقع أن تكون النتائج أفضل خلال هذا العام. الإمارات بيئة اقتصادية آمنة ومن أنسب الدول في المنطقة لتجارة السيارات خصوصاً مع الميزة التنافسية التي تمتلكها وهي انخفاض نسبة رسوم التصدير مقارنةً بالدول الأخرى، حيث تنقسم رسوم التصدير إلى ثلاثة أقسام فقط، تكلفة السيارة نفسها، تكاليف الشحن والتخليص الجمركي.

مما هو جدير بالذكر أن صناعة السيارات تمثل نحو 3% من الناتج الاقتصادي العالمي، وتعتبر الإمارات دولة نشطة والطلب على السيارات فيها مستمر، حيث يتوفر مخزون دائم من السيارات مما يجعل المهلة الزمنية لأي طلب شراء أو صفقة أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى.

تعتبر نيو أوتو من أهم الشركات التي تقوم باستيراد وتصدير السيارات الجديدة من وإلى مختلف بلدان العالم، وتحرص دائماً على توفير كل الخدمات الخاصة بالسيارات وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمرين والتجار.

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