العربية للسيارات تحتفل بأسبوع الفن في دبي بإبداعات يابانية مستوحاة من علامة إنفينيتي

المصدر: دبي – البيان

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تتعاون العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية مع معرض «زيمزي غاليري»، وذلك تأكيداً على الفن المستلهم من عالم السيارات، والمعرض متكامل الخدمات في دبي، يستهدف عرض الأعمال الفنية لثلاثة عشر رساماً يابانياً في الفترة من 15 مارس إلى 18 مارس الجاري 2022 في مركز إنفينيتي على شارع الشيخ زايد.

وتم تكليف الفنانين باستلهام أعمالهم من علامة إنفينيتي التجارية، حيث أبدعوا ما مجموعه 24 لوحة فنية، من خلال توظيف العديد من الأساليب الفنية. وسيتم عرض القطع ضمن أسبوع الفن، أكبر أسبوع ثقافي في الإمارات، يسلط الضوء على الفن والتصميم، عن طريق تنظيم العديد من الفعاليات التي ستقام في جميع أنحاء دبي، والذي يقام خلال نفس الفترة.

وبدءاً من الموضوعات التي تصور المستقبل، إضافة إلى مفاهيم الأمل والقوة اللامتناهية، التي يتم تصويرها على لوحات قماشية من الورق الياباني وباستخدام حبر السومي الياباني، تتم دعوة عشاق الفن وعلامة إنفينيتي، لمشاهدة طرق المزج بين الفن والهندسة، والاحتفال بالتصميم والابتكار المعاصر، على مدار ثلاثة أيام من الإبداع، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، وتنتهي يوم الجمعة 18 مارس 2022، وذلك في مركز إنفينيتي بشارع الشيخ زايد.

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