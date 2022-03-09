«نيسان إكس - تيرا» تستحوذ على 10.7% من مبيعات سيارات الدفع الرباعي في دبي والمناطق الشمالية في 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية عن تحقيق عائلة سيارات الدفع الرباعي الجديدة كلياً «نيسان إكس – تيرا» نجاحاً كبيراً في عامها الأول بعد طرحها في السوق.

واستحوذت «نيسان إكس – تيرا»، التي تنتمي إلى القطاع (د) لسيارات الدفع الرباعي على حصة سوقية قدرها 10.7% من مبيعات هذه الفئة في دبي والمناطق الشمالية في العام 2021. وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، الذي يوفر سبعة مستويات للسرعة بنظام الدفع الرباعي، وخاصية الانزلاق المحدود للفرامل، والقفل التفاضلي الإلكتروني الخلفي، تضمن هذه السيارة لسائقها وجميع أفراد الأسرة رحلة مريحة تماماً، لا سيما أن الشركة المصنعة وضعت راحة السائق في قمة أولوياتها، في حين تقدم مقاعد الصفين الثاني والثالث المرنة تجربة قيادة ممتازة، بما توفره من مساحة رحبة للأمتعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز