«بنتلي» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «قوى الإلهام» في «يوم المرأة العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت Bentley Motors، الشركة البريطانية العريقة لتصنيع السيارات الفاخرة، المرحلة الثانية من برنامجها الإرشادي «قوى الإلهام» (Forces of Inspiration)، والمصمَّم لدعم السيدات الشابّات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجالات الهندسة التصنيعية، والتصميم والأعمال.

وسوف تشارك الآن أربع طالبات تم اختيارهن بشكل خاص من «الجامعة الأمريكية في الشارقة» و«جامعة هيريوت وات» في هذا البرنامج، الذي سيتضمّن الإرشاد من قِبَل عدد من السيدات من الإمارات العربية المتحدة، واللواتي حقّقن إنجازات بارزة - الرائدات، وسيُتوَّجن عبر زيارة خاصّة إلى مقرّات شركة Bentley في كرو بإنجلترا.

يتزامن إطلاق هذه المرحلة الثانية، وكذلك المرحلة الأولى من البرنامج المماثل في المملكة المتحدة، مع التحضير للاحتفال بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، حيث يتلاقى العالم معاً للاحتفاء بإنجازات السيدات وإلهام الجيل المقبل من النساء بهدف دفع حدودهن الشخصية لنطاقات أبعد.

بعد إطلاق برنامج «قوى الإلهام» في ديسمبر 2021، حيث جرى تعريف الرائدات المؤسِّسات الأربع إلى طموح Bentley الهادف لدعم الجيل المقبل من السيدات الاستثنائيات، تمت دعوة الطالبات من «الجامعة الأمريكية في الشارقة» و«جامعة هيريوت وات» لتقديم طلباتهن لتكن من بين الأربع اللواتي ستشاركن في البرنامج الإرشادي الحصري.

هذه المناسبة الأحدث التي أقيمت في مطعم «ميتس آند تريز» على «جزيرة بلو واترز» في دبي، عرّفت المرشَّحات الناجحات (الطالبات الأربع) على السيدات المرشدات (الرائدات). ولقد تم تحقيق تعاون وثيق بين الطالبات الأربع والرائدات الأربع، اللواتي أعربن عن التزامهن التام تجاه مبادرة «قوى الإلهام».

وسوف تقوم آمنة الحبتور، رائدة الأعمال الإماراتية التي أطلقت خط العطور الخاص بها، بتقديم الإرشاد والتوجيه إلى الطالبة هند خالد المازمي التي تدرس إدارة التصميم مع تخصّص فرعي بتسويق العلامات التجارية الفاخرة في «الجامعة الأمريكية في الشارقة». ومن الجامعة نفسها، هناك سارة المرزوقي التي تدرس في كلية علوم وهندسة الكمبيوتر، وسوف تقوم بتقديم الإرشاد والتوجيه لها العنود الشامسي، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة «ذا فيوتشرست كومباني»، التي تعمل في مجال المشاريع المواجهة للمستقبل والهادفة لإيجاد حلول للمشاكل في مجالَي البيئة والاستدامة عبر الدمج بين الابتكار والتقنية.

أما من «جامعة هيريوت وات»، فهناك باشمين ج. سينغ، طالبة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وستقدّم الإرشاد والتوجيه لها المهندسة والمبتكِرة ريم المرزوقي. ومن الجامعة ذاتها، تم اختيار فاطوماتا جالو التي تتخصَّص بإدارة الأعمال والشؤون المالية، وستقدّم الإرشاد والتوجيه اللازم لها الشيف الرائدة آمنة الهاشمي التي تُعتبر أول سيدة شيف محترفة في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسِّسة «ميتس آند تريز».

سوف يستمر البرنامج الإرشادي حتى نهاية يونيو، وسيقدّم المساعدة والإرشاد للطالبات مع بدئهن بالتركيز على أهدافهن المهنية. وسوف تعقد مجموعة الطالبات اجتماعات فيديو مصوَّرة بشكل منتظم مباشرة مع أعضاء أساسيين من مقرّ شركة Bentley، إلى جانب جلسات منتظمة مباشرة مع الرائدات المؤسِّسات.

كما ستسافر الطالبات إلى مقرّات Bentley في كرو بالمملكة المتحدة للانغماس على مدى أسبوع كامل في عالم مصنِّع السيارات الشهير، حيث سيتم تعريفهن بشكل تام على عادات عمل Bentley، إلى جانب تقديم المعلومات لهن حول برنامج الشركة المتعلّق بالتنوّع والتكامل.

وستمضي الطالبات الوقت مع أفضل مهندسي ومصمّمي ومسؤولي تسويق Bentley، كما ستحصلن على مهمّة يتوجّب عليهن إتمامها وتقديمها بنهاية زيارتهن إلى المملكة المتحدة.

من ناحية أخرى، قامت Bentley بإطلاق الفصل الخاص بالمملكة المتحدة من مبادرة «قوى الإلهام» الدولية، ومن المقرَّر أن تنضم الطالبات البريطانيات اللواتي يتم اختيارهن إلى زميلاتهن من الإمارات العربية المتحدة لهذه الزيارة في كرو، التي تصل مدّتها إلى أسبوع.

وكان قد تم إطلاق البرنامج الإرشادي رسمياً بواسطة جو أوبريان، مدير التواصل المستدام لدى Bentley Motors، والذي علّق بالقول: «إن «يوم المرأة العالمي» هو مناسبة نعكس من خلالها جهودنا وأفعالنا نحو مستقبل يتضمّن المزيد من السيدات في مواقع قيادية. ولقد انطلقت مبادرة «قوى الإلهام» من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمّسون وفخورون للارتكاز عليها واعتماد فصل جديد منها هنا في المملكة المتحدة».

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