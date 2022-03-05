«أداماس» للسيارات الفاخرة بالإمارات تحوز على «مورجان» البريطانية

المصدر: (دبي - البيان)

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تعتزم «أداماس موتورز» المجموعة التي أُسست بالإمارات والمتخصصة في السيارات الفاخرة عالية الأداء، إضافة علامة سيارات جديدة إلى مجموعتها المتنامية في الدولة من خلال إطلاق سيارات علامة مورجان موتور المتميزة بأدائها العالي، لتوفر بشكل رسمي سيارات العلامة التجارية البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات يدوياً في أسواق الإمارات، وتضيف بذلك وكالة شركة مورجان موتور في دولة الإمارات إلى وكالات العلامة التي تمثلها شركة أداماس في كل من مملكة البحرين وهونغ كونغ.

وقال كارل هامر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أداماس موتورز: نشعر بفخر شديد لإضافة مورجان موتور إلى مجموعتنا المتميزة في الإمارات.

وقال ماركوس بليك، مدير مبيعات شركة مورجان موتور: تجمع شركة مورجان موتور بين الحرفية والعراقة والتقنيات الحديثة في عالم السيارات، ونعتقد أن هناك عروضاً رائعة لعملائنا في دولة الإمارات وخصوصاً مع الطراز الجديد بالكامل ثلاثي العجلات. ونتطلع قدماً إلى لقاء ملاك سيارات مورجان في الإمارات، ونرحب بشكل رسمي بشركة أداماس فرداً جديداً في عائلة مورجان.

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