«كيا» تحصد 8 جوائز في تقييم أعلى معايير الأمن والسلامة المتقدمة لعام 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة عن اختيار 8 طرازات من سيارات كيا، ضمن قائمة أفضل السيارات في معايير الأمن والسلامة المتقدمة لعام 2022، المعروفة باسم: 2022 TOP SAFETY PICK and TOP SAFETY PICK+.

وحصلت سيارات كيا تيلورايد، سورينتو، سيلتوس، كرنفال، التي تم صناعتها بعد مارس 2021 والمزودة بمصابيح أمامية ذات كفاءة عالية، وسبورتاج وسول مع منع الاصطدام الأمامي الاختياري، ومصابيح أمامية محسنة، على جوائز TSP، في حين تم اختيار كيا 5 K وستينجر كفائزين في فئة +TSP.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي للعمليات لشركة كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «بينما تخطو كيا خطوات ثابتة نحو الابتكار والتحديث في طرازات سياراتنا، تظل سلامة الركاب على رأس أولوياتنا. هذه الجوائز الثمانية من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة هي شهادة تؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير السلامة والجودة لعملائنا».

ومن أجل حصول الفائزين على تصنيف «جيد» في أفضل معايير السلامة«TSP» من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، يجب خضوع السيارات لستة اختبارات لمقاومة التحطم هي: صدمة صغيرة متداخلة من جانب السائق، وصدمة متداخلة صغيرة من جانب الراكب، صدمة متداخلة معتدلة، مقاومة الجانب الأصلي، قوة السقف، ومسند الرأس. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الفائزون في فئة «+TSP» لتصنيف «متقدم» أو «متفوق» لاختبارات منع الاصطدام الأمامي بين سيارة وأخرى وبين سيارة والمشاة على الطريق، ويجب أن تحتوي السيارة أيضاً على نظام إضاءة أمامي واحد على الأقل متوفر، لتحصل السيارة على تصنيف «جيد» أو «مقبول». وبالنسبة للتصنيف المتقدم «+ TSP» يجب أن يكون نظام الإضاءة «جيد» أو «مقبول» بشكل قياسي في السيارة.

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