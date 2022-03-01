سيارة "EV6" لـ "كيا" تفوز بلقب "سيارة العام 2022 الأوروبية"

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة كيا اليوم الثلاثاء أن سيارتها السيدان "EV6" الكهربائية بالكامل فازت بجائزة أفضل سيارة في أوروبا لعام 2022 (ECOTY)، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة سيارات كورية جنوبية بالجائزة.

وفي حفل أُقيم في جنيف أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، حصلت سيارة "EV6" على جائزة "ECOTY" المرموقة، متفوقة على 6 سيارات أخرى، وهي "IONIQ 5" لـ هيونداي موتور، و"Mach-E" لـ فورد موستانغ، و"Enyaq iV" لـ سكودا، و"Born" لـ كوبرا، و"Megane E-Tech" لـ رينو، و"308" لـ بيجو. وقد احتلت سيارة "IONIQ 5" الكهربائية بالكامل لـ هيونداي موتور المركز الثالث.

وقالت الشركة إنه تم اختيار "EV6" كأفضل سيارة من قبل لجنة تحكيم قوامها 61 شخصا تتألف من صحفيي السيارات المرموقين من 23 دولة أوروبية.

وأضافت أن كيا باعت 11,302 وحدة من "EV6" اعتبارا من نهاية يناير، منذ أن بدأت مبيعاتها في أوروبا في أكتوبر من العام الماضي.

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