سيارة «بولستار 2» الكهربائية تصل إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة بولستار السويدية لصناعة السيارات الكهربائية، عن وصول سيارتها الجديدة بولستار 2 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعينت شركة مجموعة الفطيم، موزعاً حصرياً وممثلاً لها في المنطقة.

وقال نيلز موسكو رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى بولستار: «متشوقون لتقديم علامة بولستار لعملائنا في دولة الإمارات. وبصفتنا علامة تجارية متميزة في مجال السيارات الكهربائية وجدنا في مجموعة الفطيم شريكاً مثالياً، ويسعدنا الانضمام إلى محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية للسيارات».

من جانبه، قال محمد قاسم، المدير العام لبولستار في الإمارات: «نحن على ثقة بأن بولستار واحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال السيارات الكهربائية القائمة على مبدأ الأداء والاستدامة.

والتي أثبتت أنها منافس رائد في هذه الصناعة. تتميز السيارة بتصميم داخلي اختياري يتضمن مواد بلاستيكية مضافاً إليها الملدنات لجعلها أكثر مرونة ونعومة، وتُصدر مع بولستار 2 بيانات استدامة أولها كان تقريراً لتقييم دورة الحياة في عام 2020 بمنهجية وشفافية كاملة، ودعوة للمصنعين بشكل عام لاعتماد طريقة شفافة وموحدة للكشف عن البصمة الكربونية للسيارات الكهربائية.

وبحسبانها شركة رائدة في مجال الابتكار في قطاع السيارات، تتطلع شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم بشغف لتكون الممثل الرسمي لبولستار في دولة الإمارات، وتفتخر برؤيتها وممارساتها الصديقة للبيئة التي تتماشى مع رؤية الدولة البيئية 2030. ويتمثل التزام مجموعة الفطيم منهجيتها الريادية التي تركز على خدمة العملاء وإثراء تجربتهم وتنويع العروض من خلال تقديم تجربة جديدة في بولستار وسيارة بولستار 2 الكهربائية الرائدة في السوق».

منافذ البيع لبولستار

تتيح الشركة إمكان شراء سيارات بولستار عبر موقعها الإلكتروني باعتماد عملية رقمية مبسطة ومتكاملة مع مواقع البيع بالتجزئة الفعلية المعروفة في جميع أنحاء العالم باسم «مساحات بولستار» و«وجهات بولستار»، التي تسمح للمستهلكين بالتفاعل مع العلامة التجارية جسدياً بما في ذلك اختبار قيادتها، ولقاء المتخصصين في بولستار لاستكشاف السيارة ومعرفة المزيد عن مزاياها وتفاصيلها. ومن المقرر افتتاح أول «وجهة بولستار» في الإمارات في دبي في عام 2022.

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