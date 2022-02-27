«إيه أر بي الإمارات» تشارك بأحدث منتجاتها في «مهرجان الشارقة للسيارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعرض شركة «إيه أر بي الإمارات»، العلامة التجارية المتخصصة في لوازم سيارات الدفع الرباعي ومعدات الرحلات البرية، وإحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة المسعود»، أبرز منتجاتها من لوازم سيارات الدفع الرباعي في «مهرجان الشارقة للسيارات»، أكبر معرض للسيارات والدراجات النارية في الإمارات، والذي سيقام في مسرح المجاز في الشارقة يومي 26 و27 فبراير 2022.

وتشارك «إيه أر بي الإمارات» في هذا الحدث للعام الثاني على التوالي إلى جانب نخبة من الشركات المحلية الرائدة في قطاع السيارات وبحضور هواة السيارات والدراجات النارية والزوار. وسيتيح المهرجان للزوار فرصة معاينة معدات الرحلات البرية التي تنتجها الشركة عن كثب وكيفية عملها من خلال عرض سيارة نيسان «Y61» ومركبتين أخريين محملة بالكامل بإكسسوارات «إيه أر بي».

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم الشركة سحوبات تمكن المشاركين من الفوز بأبرز لوازم سيارات الدفع الرباعي من «إيه أر بي»، وستقدم خصومات على منتجات محددة. كما ستنتهز الشركة فرصة المعرض للتواصل والتفاعل مع زملائها من العارضين المشاركين في المهرجان وهواة السيارات من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال وليد يوسف، مدير عام شركة «إيه آر بي الإمارات»: تعتبر دولة الإمارات موطناً لهواة الرحلات البرية الذين يبحثون دائماً عن أفضل المعدات الممكنة لاستخدامها في رحلاتهم، وتساهم شركتنا منذ سنوات في تنمية هذا المجتمع ودعم نشاطاته من خلال تلبية جميع احتياجاته المتفردة، ونسعى للاستمرار بذلك من خلال تزويدهم بالمنتجات الحديثة عالية الجودة. ويعد «مهرجان الشارقة للسيارات» منصة مثالية للتفاعل مع عملائنا وعرض منتجاتنا من جديد. ونسعى لترسيخ مكانتنا الموثوقة كعلامة تجارية بارزة في مجال لوازم سيارات الدفع الرباعي في دولة الإمارات من خلال تأكيد التزامنا بتقديم معدات ترقى للمستويات العالمية وتعزز تجربة عملائنا من هواة الرحلات البرية.

ويقام هذا المهرجان تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام. وستعرض فيه أكثر من 800 سيارة ودراجة نارية، بما فيها سيارات دفع رباعي ومعدلة وكلاسيكية وفاخرة.

وتعد شركة «إيه أر بي الإمارات» الموزع الحصري للوازم سيارات الدفع الرباعي من «إيه أر بي» في الإمارات، وتملك فرعاً في أبوظبي وآخر في دبي. وتساهم الشركة في دعم وتعزيز مجتمع هواة الرحلات البرية في البلاد، وهي تعمل حالياً على توسيع نطاق أعمالها إلى مناطق وعملاء جدد في الإمارات.

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