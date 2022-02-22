«فورد» تطور أحدث إصدار من «رينجر رابتر»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة فورد عن أحدث إصدار من «رينجر رابتر»، الذي صُمم ليرتقي بمستوى الأداء على الطرقات الوعرة، وطورت شركة فورد «بيرفورمانس رينجر رابتر»، وهو الطراز الأبرز في الأداء من الجيل المقبل من سلسلة رينجر، ويمزج رينجر رابتر بين القوة والدقة الميكانيكية والتقنيات المتطورة لإطلاق الرينجر الأكثر تطوراً على الإطلاق بفضل التقنيات الأكثر ذكاءً التي تتحكم بأجهزة الجيل المقبل.

وقال ديف بيرن، كبير مهندسي سلسلة رينجر رابتر لدى فورد بيرفورمانس: «ركزنا في تصميم هذا الطراز على تقديم شاحنة ذات أداء مذهل نقدمها عبر الجيل القادم من رينجر رابتر، وهي أسرع بشكل ملحوظ وذات تصميم رائع ومزايا جديدة وعديدة، كما أنها أقوى شاحنة رينجر جبارة من فورد نصممها على الإطلاق».

قوة أكبر

ويتضمن أحدث إصدار محرك EcoBoost V6 بالتيربو المزدوج سعة 3.0 ليترات، الذي ينتج قوة تصل إلى 292 كيلوواط (392 حصاناً) و5,650 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 583 نيوتن متر عند 3500 دورة في الدقيقة تم ضبطه بواسطة فورد بيرفورمانس.

وسيكون محرك الديزل ثنائي التوربو سعة 2.0 لتر للجيل المقبل من رينجر رابتر متاحاً في أسواق محددة اعتباراً من عام 2023، سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بكل منطقة مع اقتراب موعد الإطلاق.

ويحافظ نظام منع التباطؤ في رينجر رابتر على دوران الشاحن التوربيني لمدة تصل إلى ثلاث ثوانٍ بعد أن يرفع السائق قدمه عن دواسة الوقود، مما يسمح باستئناف التسارع بسرعة عند المنعطفات أو بين التروس عندما يعيد السائق قدمه إلى دواسة الوقود.

وأضاف بيرن: «يوفر المحرك سعة 3.0 ليترات طريقة ديناميكية مختلفة في شاحنة رينجر رابتر من شأنها أن ترضي حتى أكثر عشاق الأداء قوةً. وسيجعلك التسارع والأداء الفائق في مجموعة نقل الحركة الجديدة تبتسم طوال فترة القيادة».

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