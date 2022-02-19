«جريكاليه» تتألق برفقة باقي طرازات مازيراتي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة مازيراتي سيارة جريكاليه في رحلة استعراضية تمهيداً لعرضها العالمي الأول. طاقة جريكاليه لا تتوقف، حيث انضمت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة إلى مجموعة طرازات مازيراتي. وتمتاز جريكاليه بقوتها الفائقة ومزاياها الاستثنائية المستوحاة من التفاصيل اليومية لمصمميها ومصنّعيها وكل من ساهم في تحويلها من فكرة أولية إلى واقع.

واختارت مازيراتي إضفاء مظهر جديد للمسات التمويه البسيطة التي تميز عائلتها، لتستحضر المواصفات التقنية التي ينفرد بها هذا الطراز. وتتميز أعمال الطلاء الجديد لجريكاليه برسالة رئيسية واحدة فقط: «أنا مازيراتي جريكاليه. لا استطيع أن أخبركم أكثر من ذلك».

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