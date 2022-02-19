«كيا» تفوز بجائزة جديدة

المصدر: دبي - البيان

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صنفت دراسة «جيه دي باور 2022» لاعتماد المركبات «كيا» على أنها الشركة الرائدة بين جميع العلامات التجارية الكبرى للسيارات سواء العادية أو الفارهة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، احتلت سورينتو الشهيرة من كيا المرتبة الأولى في فئة السيارات الرياضية متوسطة الحجم، وكان قد تم تصنيع وتشكيل سورينتو في منشأة تصنيع متطورة تابعة لشركة «كيا» في ويست بوينت بولاية جورجيا.

وتفحص الدراسة التي أجريت على مستوى الصناعة المشكلات التي واجهها الملاك الأصليون للسيارات، التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات أي طرازات عام 2019، خلال الـ12 شهراً الماضية. ويتم تحديد الاعتمادية الإجمالية من خلال عدد المشكلات التي تمت مواجهتها لكل 100 سيارة. وبالتالي، تعكس الدرجة الأقل مستوى أعلى من الجودة، وحصلت «كيا» على المرتبة الأولى بمجموع 145 نقطة لكل 100 سيارة. يأتي هذا الإنجاز بعد حصول كيا على أكبر عدد من جوائز الجودة الأولية من «جيه دي باور» في الصناعة عام 2021.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا الشمالية وكيا أمريكا: «إن نتائج دراسة جيه دي باور لاعتمادية المركبات لهذا العام تثبت التزام كيا الثابت بالجودة والمتانة والحرفية لخط سياراتنا الحائز جوائز». علاوة على ذلك، فإن الفوز في فئة سورينتو يعكس تجربة عالمية المستوى لتملك سيارة رائعة نقدمها لعملائنا.

وتألفت الدراسة من 29487 استبياناً مكتملاً وقياساً لجودة سيارات اليوم، لا سيما في ما يتعلق بالتقنيات الجديدة والميزات المتاحة حالياً للمشترين. وتضمنت 32 اسماً شهيراً في عالم السيارات، تشمل المشكلات المحددة والمجمعة في خمس مناطق رئيسية للسيارة: عدد المشكلات لكل 100 سيارة، استبدال المكونات، وتحديثات البرامج، وجاذبية السيارة، والتدهور.

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