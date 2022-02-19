«الإمارات للسيارات» تكشف عن أول صالة استراحة في المنطقة لعملاء «مرسيدس-مايباخ»

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 100 لعلامة «مايباخ» التجارية الأيقونية، قامت «شركة الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، بافتتاح أول صالة استراحة في منطقة الشرق الأوسط، مخصَّصة لعرض سيارات «مرسيدس-مايباخ» الفخمة، وتقع ضمن صالة عرض «مرسيدس-بنز» الريادية الجديدة، الموجودة على شارع المطار في أبوظبي. وسوف يتم عبر هذه الصالة الخاصة، عرض سيارة «مرسيدس-مايباخ S-Class» الفاخرة.

وتشكِّل «مرسيدس-مايباخ» رمز الفخامة القصوى للمستقبل، وهي تتمتّع بأحدث التقنيات المتطوّرة، والتصميم الأنيق البديع. وتعيد العلامة التجارية تعريف معنى الفخامة لعصرنا الحالي، حيث إنها تمثّل قمّة الرقي، وأعلى درجات الراحة، وأدقّ الانتباه للتفاصيل، بالإضافة إلى ما تتميّز به من هالة توحي بالعظَمة. وهذا التناغم المثالي بين التقنيات المبتكَرة، والتألّق الإبداعي في عالم السيارات، يُحتفى به في صالة العرض الجديدة، مع قيام «شركة الإمارات للسيارات»، بتدشين أول صالة استراحة رقمية بالكامل لسيارات «مايباخ» الرائعة، وذلك بصفتها أول وكيل معتمَد للعلامة التجارية في المنطقة.

وتتألّق «مرسيدس-مايباخ S-Class»، بخصائص حصرية، وعناصر أخّاذة، ولمسات راقية جداً، ما يجعلها تعبيراً حقيقياً عن التراث العريق، والتصميم المبهر والفخامة القصوى.

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