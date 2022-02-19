«الفطيم للمشروعات التجارية- هوندا» تطلق برنامج «السيارات المستعملة والمعتمدة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، برنامجاً للسيارات المستعملة والمعتمدة، يتيح للعملاء الراغبين بامتلاك سيارة هوندا مستعملة أو مملوكة سابقاً، فرصة اختبار التجربة المميزة والجودة العالية ذاتها التي يحظى بها أصحاب سيارات العلامة الجديدة.

وستتمكن الشركة من خلال هذه الخدمة، تقديم تجربة متميزة، توازي بجودتها خدمة السيارات الجديدة من هوندا، وتتلاءم مع متطلبات العميل، حيث تخضع جميع السيارات لفحوصات صارمة من قبل الخبراء والفنيين لدى هوندا، وتستخدم فيها قطع غيار هوندا الأصلية فقط. يتضمن البرنامج، العديد من المزايا التي تهدف إلى الحفاظ على جودة ومتانة سيارات هوندا، مثل إخضاع السيارة إلى أكثر من 100 فحص من قبل فنيي هوندا، وكفالة لمدة 5 سنوات و12 شهراً على الأقل، وضمان الأميال وعروض مقايضة تنافسية. وتقدم الشركة مع كل سيارة مستعملة، سجل خدمات كاملاً، وخدمة المساعدة على مدار الساعة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى خيار تبديل السيارة أو استرداد قيمتها بالكامل، في حال عدم رضاهم عن أدائها، بما يوفر للعملاء راحة البال الكاملة.

وقال ريت ماكسويل المدير العام لشركة الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا في الإمارات: تتبنى شركة الفطيم منهجية ريادية متينة في مجال إدارة الأعمال، ترتكز على خدمة العملاء، تسمح لها بتلبية احتياجاتهم المتنوعة بسهولة، وتقديم عروض مميزة. نتطلع من خلال هذا البرنامج، إلى ترسيخ التزام هوندا تجاه العملاء، من خلال توفير خيارات متنوعة من السيارات الآمنة والموثوقة، مع أفضل الحلول المبتكرة، ومستويات الجودة العالية، التي تشعر العملاء بالثقة عند شرائهم سيارة مستعملة من هوندا.

وسيتمكن العملاء المهتمون ببرنامج السيارات المستعملة والمعتمدة، من الاستفادة من عروض استثنائية، تتضمن خدمات مميزة من مجموعة هوندا الأصلية، تضمن لهم امتلاك سيارة خالية من المتاعب، وتساعدهم على الاعتناء بها. ويقدم البرنامج خيارات واسعة من السيارات المستعملة، يستمتع مستخدموها بمستويات لا تضاهى من التميز، فضلاً عن حلول تمويل وعروض مقايضة تنافسية.

ويتوفر حالياً برنامج السيارات المستعملة والمعتمدة في جميع صالات عرض هوندا في الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن شركة المشروعات التجارية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم، تأسست في سبعينيات القرن العشرين في دبي، وتعتبر الموزع الحصري والرسمي الوحيد لسيارات هوندا. وتضمن الشركة فريقاً خبيراً يتمتع بمهارات ومؤهلات عالية، لضمان الحصول على تجربة شراء متكاملة.

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