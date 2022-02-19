«كيا» تكشف عن «سبورتاج PHEV 2023»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «كيا» أخيراً عن سيارتها «سبورتاج 2023 PHEV»، أحدث طراز كهربائي ينضم إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي الحائزة على جوائز. وبناءً على أساسيات تصميم سبورتاج HEV، يوفر طراز سبورتاج PHEV المزود بشاحن توربيني كفاءة فائقة، مع بطارية تبلغ 13.8 كيلو وات في الساعة ونطاق كهربائي مستهدف بالكامل يبلغ 32 ميلاً.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا، وكيا أمريكا الشمالية: تُظهر أول سيارة سبورتاج تعمل بالبطارية الكهربائية PHEV يتم طرحها في الولايات المتحدة أن كيا تستمع لعملائها الذين يتطلعون إلى حلول كهربائية ومحركات فائقة الكفاءة، ولذا فإن سبورتاج تفي بهذا الوعد عبر حزمة مميزات متطورة ومُعَززة. وتابع: «بينما تواصل كيا تنفيذ خطتها الاستراتيجية S والدفع نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، تمهد طرازات مثل سبورتاج PHEV الطريق لتحقيق ذلك الهدف».

وباعتبارها واحدة من أكثر السيارات التي تتمتع بتواجد كبير في الأسواق، خضعت سبورتاج لأكبر تغيير لها حتى الآن، حيث تم الكشف عن الجيل الخامس في نوفمبر 2021. وتم تطويرها كجزء من تحول العلامة التجارية العالمية الجديدة لكيا، المعروفة بـ «الحركة الملهمة»، حيث تقدم سبورتاج 2023 المزيد في كل شيء لعملاء اليوم الأذكياء والمغامرين والمهتمين بالبيئة.

وتعمل سبورتاج PHEV على تعزيز مجموعة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم من كيا من خلال مستويين X-Line يركزان على تأكيد براعة التصميم، حيث تأتي السيارة بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي. ومن المقرر طرح سيارة سبورتاج PHEV للبيع في الربع الثالث من هذا العام، وسيتم الإعلان عن الأسعار مع اقتراب موعد البيع.

ويتم تزويد السيارة سبورتاج 2023 PHEV بالطاقة من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصاناً، بالإضافة إلى محرك كهربائي بقدرة 66.9 كيلو وات وبطارية ليثيوم بوليمر تبلغ 13.8 كيلو وات في الساعة. ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع أوضاع قيادة قابلة للتحديد بشكل قياسي، كما هو الحال مع نظام التحكم في فرامل المنحدرات (DBC).

كما يتم شحن السيارة عبر شاحن داخلي عالي الكفاءة بقوة 7.2 كيلو واط، مع أفضل كثافة طاقة ممكنة عند 1.53 كيلو واط / ℓ. وعند توصيله بشاحن من المستوى 2، سيستغرق شحن السيارة سبورتاج PHEV حوالي ساعتين حتى يكتمل شحن البطارية بالكامل. تجمع الفرامل الإلكترونية المتكاملة (IEB)، القياسية في سبورتاج PHEV، بين وظائف توليد الضغط الهيدروليكي والتحكم. ويتم تحقيق إحساس الكبح الخطي من خلال التحكم الإلكتروني باستخدام المحرك، وتوفر سبورتاج PHEV معدل استرداد أعلى للفرملة المتجددة، مقارنة بمنافسيها. وسيتم الإعلان عن تقييمات وكالة حماية البيئة (EPA) للاقتصاد في استهلاك الوقود لسيارة سبورتاج PHEV مع اقتراب موعد طرح السيارة للبيع.

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