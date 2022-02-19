«جيب رانجلر 4xe» أفضل سيارة رباعية الدفع

المصدر: دبي - البيان

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حازت سيارة جيب رانجلر المبتكرة بتكنولوجيا الدفع الرباعي الهجين 4xe جائزة أفضل سيارة دفع رباعي، وذلك بحسب لجنة التحكيم في حفل جوائز سيارة العام للسيدات لعام 2022، وهي لجنة تضم 56 صحافياً متخصصاً في مجال السيارات من 40 دولة منتشرة في خمس قارات.

ويتم تقييم المركبات في حفل جوائز سيارة العام للسيدات لتميزها في فئاتها، وذلك بناء على معايير السلامة والقيادة والراحة، والتكنولوجيا والتصميم والكفاءة والتأثير على البيئة والقيمة مقابل المال. وأثنى أعضاء لجنة التحكيم في حفل الجوائز، الذي بات الآن في سنته الثانية عشرة، على سيارة جيب رانجلر 4xe لالتزامها بالاستدامة.

وقالت مارتا غارسيا، الرئيسة التنفيذية لحفل جوائز سيارة العام للسيدات: مع رانجلر 4xe، أحرزت علامة جيب تقدماً لافتاً في الكثير من النواحي، لكن أهمها هي التزامها ببيئة أكثر استدامة، ويسعدنا أن نرى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصيلة قد اختارت الدفع الهجين. وبالنسبة لجوائز سيارة العام للسيدات لعام 2022، يشكّل التزام رانجلر 4xe بالبيئة توجهاً ذات قيمة حاسمة.

وتوفر جيب رانجلر 4xe قدرة سير لمسافة 21 ميلاً باستخدام الطاقة الكهربائية حصراً، ومن دون أي انبعاثات على الإطلاق، ما يجعلها ملائمة للتنقل اليومي باستعمال الدفع الكهربائي من دون القلق بشأن المدى، وهي أيضاً سيارة جيب الأعلى قدرة والأكثر مراعاة للبيئة على الطرقات الوعرة، إذ تتميز بقدرة سير على الطرقات الوعرة بصمت شبه تام، فضلاً على منحها الشعور بالحرية في الهواء الطلق، وهي ميزة تتفوق بها جيب.

وقال كريستيان مونييه، الرئيس التنفيذي لعلامة جيب: يسعدنا التقدير الذي أبدته لجنة التحكيم في حفل جوائز سيارة العام للتقدم، الذي تحرزه جيب نحو إدماج الدفع الكهربائي في مركباتها في أرجاء العالم، وذلك سعياً منها لتحقيق رؤيتها بعدم إصدار الانبعاثات Zero Emission Freedom. وتشكل جائزة سيارة العام للسيدات شهادة أخرى على أن الدفع الكهربائي يرتقي بالقدرات التي تتميّز بها مركباتنا. وتشكل جيب رانجلر 4xe خير مثال على أنه بالإمكان الحصول على أفضل ما في العالمين: قدرات جيب الأسطورية ومتعة السيارة المكشوفة مع دفع كهربائي مراعٍ للبيئة، يسمح بالاستمتاع بجمال الطبيعة والمغامرات بصمت شبه تام.

وتضم مجموعة الدفع الهجينة في رانجلر 4xe محركاً متطوراً بأربع أسطوانات سعة لترين، مع شاحن توربو ومحركين كهربائيين ومجموعة بطاريات عالية الفلطية، فضلاً على ناقل حركة «تورك فلايت» أوتوماتيكي بثماني سرعات. ويوفر المحركان الكهربائيان في رانجلر 4xe عزماً فورياً عندما يرغب السائق في ذلك. كذلك، يتميز المحرك بخاصية تشغيل وتوقيف سلسة، تساعد على التوفير في استهلاك الوقود.

وتعتبر مجموعة الدفع هذه المجموعة الأكثر تقدماً، التي يتم تطويرها لسيارة جيب رانجلر، وهي ترفع الكفاءة إلى أقصى حد ممكن، وتضمن استهلاك وقود يبلغ معدله 49 ميلاً للجالون الواحد، ومع 375 حصاناً، تحقق جيب رانجلر أداء مميزاً وقدرات معيارية في السير على الطرقات الوعرة وأسلوب الحياة، الذي تمنحه السيارات ذات الدفع الكهربائي.

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