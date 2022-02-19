«أودي» توفر طلبات مسبقة على «آر إس 3» في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت أودي أبوظبي معاينة حصرية لسيارتها RS 3 الجديدة كلياً في أبوظبي، قبل شهرين من طرحها الرسمي في السوق، ويستطيع محبو السيارة الشهيرة بمحركها خماسي الأسطوانات القيام بطلبات مسبقة في صالات العرض بجميع أنحاء أبوظبي والعين.

ويمنح التصميم القوي ديناميكيات قيادة تصل إلى أرفع المعايير، وتحقق أفضل الأرقام بالمقارنة مع السيارات الأخرى ضمن فئتها. تنتقل من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 3.8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/ ساعة، مع نظام مفاضلة عزم دوران RS، وإطارات شبه ملساء، وأنماط قيادة خاصة ب RS.

ويستطيع المحرك خماسي الأسطوانات بقوة 294 كيلووات (400 حصان) توفير أداء عال، وتسارع كبير مع إيقاع خاص للغاية وصوت مميز. كما تعطي وحدة الطاقة حتى الآن عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، واستجابة أسرع من الطرازات السابقة. أما عن الشكل الخارجي فتتميزRS3 بطابعها الرياضي الخالص، مع الهيكل العريض ونظام العادم الرياضي RS، بالإضافة إلى شاشات قمرة قيادة، التي تضاهي مثيلاتها في سيارات السباق.

واحتفالاً بسيارة RS 3 الجديدة قال مارك أوستن، المدير العام لأودي أبوظبي: نستقبل بكل الحماس سيارة هذا العام أودي RS 3 في الربع الثاني من 2022، حيث تلفت الانتباه بأدائها المتوازن، فهي لا تجمع بين الطابع الرياضي والحيوية فحسب، بل تمتلك شخصية كثيرة التفاصيل. وأضاف أوستن: يحظى عملاؤنا بفرصة رؤية السيارة الجديدة عن قرب، من خلال المعاينة الحصرية التي نوفرها لهم، كما يستطيعون تقديم طلبات مسبقة قبل التاريخ الرسمي للبيع.

وتتوفر RS 3 الجديدة كلياً في طرازين مختلفين سيدان ورياضي، كما تأتي بفئات مختلفة، يستطيع من خلالها العملاء اختيار التصميم، الذي يعكس ذوقهم الشخصي، ويتناسب مع تجارب القيادة ومستوى المعدات.

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