«فورد» تطلق الجيل الجديد من «إيفرست» أول مارس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فورد» عن موعد الإطلاق العالمي للجيل الجديد من «إيفرست» بتاريخ 1 مارس المقبل، وذلك عبر حسابات فورد الشرق الأوسط على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويوتيوب.

وخلال هذا الحدث المميز، سيقوم كل من إيان فوستون، كبير مهندسي شركة فورد، وماكس وولف، مدير التصميم لدى شركة فورد، باصطحاب الجمهور في جولة مفصّلة حول مزايا الجيل المقبل من فورد إيفرست، حيث سيتمكن المشاهدون من اكتشاف تصميمها الجريء وقوة قدرتها، واستعدادها للمغامرات، إضافة إلى شرح مفصل حول تقنيات السلامة والراحة للمقصورة الداخلية.

وقال ماكس وولف، مدير قسم التصميم لدى شركة فورد: يتمحور هدفنا حول تعريف عشاق السيارات القوية على قدرات الجيل المقبل من فورد إيفرست، من خلال تصميمها الخارجي الحديث والقوي. وأنشأنا في مقصورتها الداخلية ملاذاً هادئاً معززاً بمزايا، من شأنها أن تمنح العملاء شعوراً غامراً بالراحة والتحكم، بغض النظر عن البيئة الخارجية.

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