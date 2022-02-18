سوق الامارات يوفر منصات متطورة لتجزئة السيارات

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل شركة الدهانة Al DHANA FZCO بمرور 14 عاماً على عملها في مجالين رئيسيين من قطاعات الأعمال وهما توزيع السيارات وتجارة التجزئة، وهي في صدد التوسع أكثر في سوق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والتي أعلن عنها مؤخرا.

أعلنت شركة الدهانة، وهي منصة لتجارة السيارات بالتجزئة والتوزيع للسيارات وقطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مباشرة ومن خلال الشراكات) إنها تتطلع إلى خلق فرص إضافية في سوق السيارات لتقديمها إلى أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تستخدم شركة الدهانة مع فروعها مديرين تنفيذيين وتقنيين وإداريين وذوي مهارات عالية لتلبية النمو المستمر على جميع مستويات الشركة وجلب منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا النابضة بالحياة والتطور.

وقال ناصر وتار – الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعه الدهانة "توفر منصتنا قدرات حديثة باستخدام الاتجاهات والتطورات الدولية في مجال السيارات، وهي قادرة على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات عملائنا. لقد كانت خطتنا قائمة على التوسع داخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا هدفا استراتيجيا لفترة طويلة، وقد تأخرت مع الأحداث الأخيرة من كوفيد-19 وتقلبات السوق. ونحن نؤمن بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وقطع الغيار في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. العميل هو الأولوية الأولى وراء كل خطوة نتخذها كمحاولة لاستباق وتلبية احتياجاته".

وأضاف وتار "تلتزم الشركة بتحقيق مستوى عال من تجربة العملاء في رحلة امتلاك أو تأجير السيارات باستخدام منصة رقمية وVR تعتمد على أحدث التقنيات التي توفر للمستخدم النهائي تجربة فريدة في حيازة السيارات. إن تجربة البيع بالتجزئة الحديثة هذه فريدة من نوعها وحصرية لمنصتنا ولكنها أيضا واحدة من العديد من المنتجات التي سيتم تقديمها في الأسواق. هدفنا هو إطلاق هذه الخدمات في الأسواق النابضة بالحياة وفي أسواق محددة في الإمارات العربية المتحدة وغيرها من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

والدهانه Al DHANA FZCOهي شركة تجزئة للسيارات وموزع للسيارات وقطع الغيار ومن خلال المشاريع المشتركة التي تخدم الطلب المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركة لديها قطاعين الأعمال الرئيسية: التوزيع والبيع بالتجزئة. يتكون قسم التوزيع من استيراد وتوزيع وتجارة التجزئة. ويعزز مكانة الشركة إقليميا هيكل دعم مركزي محترف في مجالات التمويل والمحاسبة، و MIS، وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

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