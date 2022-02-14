9.1 % نمو مبيعات «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في 2021

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت (جنرال موتورز الشرق الأوسط) بسنة متميّزة شهدت الكثير من النجاحات والإنجازات في 2021، وذلك في ظل ريادتها لأجندة التنقّل المستقبلي بالمنطقة والإعلان عن نتائج قوية لكامل العام الماضي ضمن عمليات مبيعات مركباتها الأساسية. ولقد أعلنت الشركة عن نمو سنوي استثنائي بمبيعاتها في الشرق الأوسط بلغت نسبته 9.4% .

ضمن علامات (شفروليه) و(جي إم سي) و(كاديلاك) التجارية. وارتكزت هذه النتائج بشكل أساسي على نمو كبير بنسبة 26٪ في مبيعات المجموعة المتنوّعة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، وزيادة سنوية نسبتها 41٪ بمبيعات شاحنات البيك-أب.

وتبرهن هذه النتائج سير (جنرال موتورز الشرق الأوسط) نحو تحقيق استراتيجية أعمالها متعدّدة الأوجه، والتي تتمحور حول تنمية الأعمال الأساسية للسيارات والشاحنات ومركبات الـSUV، بينما في الوقت ذاته قيادة التوجّه الخاص بالتنقّل المستقبلي والريادة في السباق نحو الوصول إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

ومن أبرز قصص النجاح ضمن مجموعة مركبات (جنرال موتورز) المتنامية خلال عام 2021 هناك (شفروليه كابتيفا) التي كانت رائدة في سوق المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات المدمَجة السنة الماضية، بالإضافة إلى أسطول مركبات الـ SUV كاملة الحجم بما فيها (شفروليه تاهو)، (كاديلاك إسكاليد) و(جي إم سي يوكون). كما أظهَرت (جنرال موتورز) سيطرة قوية ضمن فئة شاحنات البيك-أب، مع قيادة (جي إم سي سييرا) و(شفروليه سيلفرادو) لهذا الأمر.

وإلى جانب النمو المحقَّق في قطاع الأعمال الأساسية، عزّزت (جنرال موتورز) ريادتها للتنقّل المستقبلي، وذلك ضمن مجالَي المركبات الكهربائية (EV) والمركبات ذاتية القيادة (AV) في ظل انتقالها من كونها مصنِّعاً للسيارات إلى منصّة للابتكارات. وأكّدت (جنرال موتورز) أن 13 مركبة كهربائية جديدة كلّياً ستتوفر في الشرق الأوسط بحلول عام 2025، وعلى رأسها (جي إم سي هامر EV) و(كاديلاك ليريك) و(شفروليه بولت EUV).

وفي 2021، عزَّزت (جنرال موتورز) أيضاً الكثير من الفرص البارزة ضمن العديد من المجالات مثل البنية التحتية والاتصالات والخدمات اللوجستية وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرئيسية. وشمل هذا إطلاق خدمة (أونستار)، التقنية الرائدة للأمن والاتصال داخل المركبة من (جنرال موتورز)، في كل من الكويت والإمارات.

علاوة على هذا، بدأت (جنرال موتورز) الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة التابعة لها. وضمن هذا السياق، قامت بتوقيع مذكّرات تفاهم مع (مجموعة بريد الإمارات) لاستكشاف سبل توفير BrighDrop في المنطقة، ومع Yoshi في المملكة العربية السعودية. وتُعدّ BrightDrop نظاماً إيكولوجياً كهربائياً مستداماً من منتجات التوصيل والبرمجيات والخدمات المتصلة سيساهم بإعادة ابتكار قطاع التوصيل التجاري والخدمات اللوجستية لأجل الوصول إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

أما Yoshi، فهي شركة ناشئة مدعومة من (جنرال موتورز) ومتخصِّصة في مجال صيانة وخدمة السيارات عند الطلب. وفي 2022، ستتطلّع (جنرال موتورز) للارتكاز على هذه الإنجازات وتعزيزها أكثر مع مضيّها في تحقيق استراتيجيتها المتعلّقة بحلول التنقّل المختلفة، ومع تركيز أساسي على سوق السعودية.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات (جنرال موتورز) في أفريقيا والشرق الأوسط: كانت 2021 سنة متميّزة بالنسبة إلى (جنرال موتورز الشرق الأوسط). فالنمو الإيجابي بالمبيعات والنجاح البارز لمجموعة مركباتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات وشاحنات البيك-أب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط يبيّن بوضوح قوّة مركباتنا ومدى التزامنا تجاه العملاء.

فلقد استمعنا بدقّة لما يتطلّع له عملاؤنا وقمنا بتوفيره من خلال مركباتنا وخدمة عملائنا ووكلائنا وشبكتنا الشاملة لخدمات ما بعد البيع. لكن المبيعات تشكّل عموداً واحداً فقط من ضمن ما ترتكز عليه أعمالنا. ولذا، وخلال السنة الماضية، مضينا قُدُماً في استراتيجيتنا متعدّدة الأوجه حيث خطونا خطوات كبيرة باتجاه تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مستقبل بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري.

ونحن نريد أن نكون الشركة الأولى للمركبات الكهربائية في المنطقة مع حلول نهاية سنة 2023، إلى جانب الاستفادة من قدرات الاتصالات عبر (أونستار)، والفرص الكبيرة لدى شركاتنا الناشئة المتمثِّلة بكل من BrightDrop وYoshi، وإمكانيات التحوّل الهائلة التي تتيحها مركبات القيادة الذاتية من خلال (كروز). وبالتالي فإننا نُحدِث ثورة كبيرة ضمن قطاع السيارات لصالح عملائنا في هذه المنطقة.

وأضاف: مع تطلّعنا للمستقبل، فإننا سنترجم هذا النجاح إلى مركبات كهربائية أيضاً عبر صنعنا للمجموعة الأفضل والأوسع من المركبات الكهربائية في السوق – بحيث تتوفر فعلياً مركبة كهربائية تتوافق مع كل ذوق محدَّد وكل ميزانية مختلفة. فنحن نرغب ببناء مستقبل يتميّز بالاستدامة، وغد أفضل للأجيال المستقبلية، ونريد أن يكون الكل معنا في هذا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز