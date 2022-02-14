«مرسيدس E53».. قيادة متطورة تفوق التوقعات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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يعد الطراز الجديد من «مرسيدس E53» من أفضل ما أنتجه الصانع الألماني العريق بفضل تقنياته المتطورة، التي تجعل تجربة قيادتها رحلة ممتعة، يتشوق الفرد إليها كل ساعة، بشكل يفوق التوقعات، وقد أجرى الصانع الألماني تعديلات على هذه النسخة، شملت إضافة أنظمة قيادة أكثر للطراز، وتحسينات على التصميم الداخلي للطراز، شمل مقود القيادة والزجاج الجانبي، وأزرار التحكم.

وبالنسبة للمظهر الخارجي للسيارة فنجد أنها مزودة بشبك أمامي ماسي وفتحات تهوية كبيرة، تجعل من السيارة عضواً مهماً في أسرة AMG، وهناك ريشتان متقاطعتان رائعتان على منافذ التهوية الخارجية تعززان من حضورها المرئي، أما العجلات فمصنوعة من سبائك معدنية خفيفة الوزن ذات 5 أضلاع مقاس 19 بوصة مطلية باللون الأسود مع طبقة نهائية شديدة اللمعان تبرز الأجزاء الجانبية.

وجاءت السيارة بمحرك توربيني يدعمه في بعض فئات الطراز محرك كهربائي إضافي، وينتج قوة 429 حصاناً، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، وتصل قدرة تسارع الطراز من صفر حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 4.1 ثوان.

وبالنسبة لمعدل استهلاك الوقود في هذا الطراز، فإنها تستهلك جالوناً واحداً لكل 21 ميلاً في السير داخل المدن، وجالوناً واحداً لكل 28 ميلاً عند السير على الطريق السريع.

ومن الداخل نجد خياطة علوية باللون الأحمر وأحزمة أمان للمقاعد في المقصورة الداخلية باللون الأسود المتناسق من جوانب أخرى، تبرز الخصائص الديناميكية الشديدة، أما عجلة القيادة فإنها رياضية الشكل متعددة الوظائف مزودة بقاعدة مسطحة ستلقى ترحيباً من محبي القيادة، كما يأتي الطراز من الداخل بشاشة مزدوجة عملاقة بقياس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى مخصصة للعدادات، ويتمتع بأنظمة تقنية مميزة مثل خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف ونظام صوتي متطور.

ومن أبرز السمات التي تميز السيارة: نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق في حالات الخروج عن المسار، كما يتمتع الطراز بنظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، والذي ينبه السائق في حالة اقتراب السيارة من المركبات أمامها أكثر من اللازم، ليحافظ على التباعد الآمن.

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