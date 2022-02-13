«الفطيم لكزس» تطلق الجيل الجديد كلياً من «LX» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار سعيها الدؤوب للارتقاء بتجارب العملاء، وتلبية التطلعات المتنوعة والمتنامية للعملاء المميزين في الإمارات، أعلنت شركة الفطيم لكزس، عن إطلاق الجيل الجديد كلياً من مركبة لكزس LX، والذي تم تصميمه ليرتقي بالفخامة إلى آفاق جديدة، فهو يجمع ما بين التصميم العصري، والأداء المتفوق، وأنظمة الدفع الجديدة، إلى جانب تقنيات حديثة، هي الأولى من نوعها في مركبات لكزس، وعلى مستوى العالم، في حين توفر مركبة لكزس LX 2022، تجربةً غير مسبوقة على مستوى المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الكبيرة، سواءً على طرق المدينة المزدحمة، أو حتى على أقسى الطرق الوعرة.

والتزمت شركة لكزس منذ تأسيسها عام 1989، بروح الابتكار، وارتقت إلى تلبية تطلعات العملاء، مستندةً إلى التقنيات الجديدة، التي توفر قيمة استثنائية.

وقد ظهرت مركبة لكزس LX لأول مرّة في عام 1996، ومنذ ذلك الحين، أصبحت أيقونة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة في لكزس، وذلك بفضل جودتها العالية، وقيادتها المريحة، والأداء المعزز المناسب لجميع ظروف الطرق حول العالم.

وقد تم تحقيق ذلك، عبر تحسين المفاهيم الأساسية لمركبة لكزس LX، والمتمثلة في الاعتمادية، وقوة التحمل، والأداء الفائق على الطرق الوعرة، ما أسفر عن نجاح هذه المركبة، وبيع أكثر من 500 ألف مركبة في أكثر من 50 دولة ومنطقة.

ويتمثل التزام شركة لكزس بالحفاظ على أصالة مركبة لكزس LX، بتقديم أفضل أداء على الطرق الوعرة، من خلال المحافظة على بنية هيكليتها، التي تعتمد على الشاسيه الحامل للهيكل body-on-frame، مع ميزة إضافية، تتمثل في استخدام منصة GA-F الهيكلية العالمية، والتي تتسم بخفة الوزن والقوة في الوقت ذاته. وقد ساعد هذا، مدعوماً بالهيكل الخفيف، على خفض وزن مركبة لكزس LX الجديدة كلياً، بحوالي 200 كغم، لتوفير راحةٍ أكبر أثناء القيادة، وتعزيز التحكم والثبات، وكفاءة استهلاك الوقود، دون المساومة على عوامل القوة أو السلامة.

ومهما كانت ظروف القيادة، توفر مركبة لكزس LX 2022، شعوراً دائماً ومميزاً في التواصل مع السائق، وقوة تحكم عالية، وسرعة استجابة، وذلك بفضل «نمط قيادة لكزس». وتم اعتماد نظام التوجيه المعزز آلياً لأول مرة في هذه المركبة، إلى جانب مكابح إلكترونية التحكم، لضمان الأداء الأمثل على الطرق المعبدة والوعرة.

كما تم إعادة تصميم أنظمة التعليق في المركبة، وتعزيزها بنظام التحكم النشط بالارتفاع ونظام التعليق المتغير المتكيف، لتمنح السائق والركاب راحةً واستقراراً أكبر، مهما تنوعت ظروف الطريق.

وتتفرد مركبة لكزس LX الجديدة كلياً، بشعار «السهولة والجودة على أي طريقٍ في العالم»، وهي مصممةٌ لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا حول العالم. علاوةً على أدائها المتفوق على الطرق الوعرة، لقد نجحنا في ابتكار مركبةٍ يمكن قيادتها بثقة ودون تردد داخل المدينة، وعلى الطرق السريعة، في جميع الظروف المناخية. هذا، وتعيد مركبة لكزس LX، تعريف المعنى الحقيقي للسفر براحةٍ وأناقة.

وتوصلنا إلى هذه النتيجة، من خلال الارتقاء بالأداء التقليدي على الطرق الوعرة، مستعينين بالاختبارات الميدانية الصارمة، ومعتمدين على الجهود المتميزة لفريق التطوير لدينا، ومحترفي قيادة المركبات، لتحسين الأداء على الطرق المعبدة، وذلك من خلال الاستناد إلى «نمط قيادة لكزس» المُحسَّن بالكامل، والذي يمنح السائق تجربة قيادة تفاعلية مباشرة.

وقال آندي بارات، المدير العام في الفطيم لكزس: «نحن سعداء بإطلاق مركبة لكزس LX الجديدة كلياً، التي تجسد التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في الإمارات، ومختلف أنماط حياتهم.

وتُعَد هذه المركبة أيقونة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، فهي تجمع بين الاعتمادية، وقوة التحمل، والأداء الفائق على مختلف التضاريس، لا سيما على الطرق الوعرة، مدعومةً بالدقة والحرفية المعهودة من علامة لكزس الفاخرة».

وأضاف بارات: «وبهدف خلق تجربة فاخرة أكثر شخصيةً، قمنا بإضافة فئات جديدة، بما في ذلك فئة كبار الشخصيات، والتي تتضمن أربعة مقاعد مستقلة فاخرة. وأود أن أُعبِّر عن شكري لكافة عملائنا المخلصين في الإمارات، على دعمهم المتواصل، ولكونهم مصدر إلهامٍ لنا، في الوقت الذي نسعى فيه إلى ابتكار تجارب مذهلة.

لاقت السيارة الجديدة اهتماماً غير مسبوق من قبل العملاء، وندعو الجميع إلى تجربة مركبة لكزس LX الجديدة كلياً، على الطرق الفعلية، التي تم تطويرها من وحي وتطلعات الناس على أرض الواقع».

وتتوفر مركبة لكزس LX بخيارين لأنظمة الدفع، يعتمدان على محركَيْن سداسيي الأسطوانات، طُوِّرا حديثاً، ويأتي كلاهما مزودَيْن بشاحن توربو مزدوج. كما يقدم محرك البنزين سعة 3,5 لترات سداسي الأسطوانات، المزود بشاحن توربو مزدوج، أداءً رائداً في فئته، يفوق أداء محركات ذات الأسطوانات الثمانية التقليدية، وينتج قوة 409 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر.

ويجسد التصميم الخارجي لمركبة لكزس LX 2022، التطور الأحدث لمبادئ التصميم الخاصة بعلامة لكزس الفاخرة، والتي تستند في هذه المركبة، إلى مفهوم «الرقي والأناقة الخالدة».

يرتكز التصميم الجريء على شكلٍ جديدٍ للشبك المغزلي، الذي تتميز به مركبات لكزس، في حين يشكل كلٌّ من الباب الخلفي الجديد، ذي المفصلة العلوية، والمُكوَّن من قطعة واحدة، والضوء الخلفي المُحسَّن، وشعار لكزس، تمثيلاً واضحاً لتوجه التصميم الجديد لدى لكزس. وبمساحةٍ أكبر للركاب، وتصميمٍ داخليٍ يتمحور حول السائق، توفر المقصورة الداخلية للمركبة، راحةً أكبر غير مسبوقة، في أي وقتٍ وأي مكان.

أما قمرة القيادة المحسّنة، القائمة على مفهوم «تازونا» Tazuna، فتُنظِّم عناصر التحكم الرئيسة، وشاشات عرض المعلومات، ضمن خط رؤية السائق المباشر، لتوفير تحكمٍ مباشرٍ وحدسيٍّ. وتخلق لوحة العدادات النحيفة إحساساً بالتوازن، لا سيما في القيادة على الطرق الوعرة، ما يمنح المقصورة إحساساً بالرحابة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز