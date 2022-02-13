سيارة كهربائية مبتكرة تمتص التلوث أثناء القيادة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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سيارة كهربائية مبتكرة من المستقبل بتوقيع استديو "هيثرويك" وتصميم "آي إم موتورز" اختراع تم الكشف عنه خلال معرض شانغهاي للسيارات يحمل اسم "Airo". يتسم الابتكار، وفق ما كشفه موقع "ذا برايتر سايد" بأنه عبارة عن سيارة كهربائية بالكامل تتباهى بأنها ذاتية القيادة وقابلة لتحكم السائق في آن.

ويتمثل الجانب الأكثر تشويقاً بوعد المصممين بأنها مركبة لا ينتج عنها أية ملوثات وقود أحفوري وأنها في خطوة أبعد ذلك، سيارة قادرة على امتصاص تلوث الهواء من حولها أثناء القيادة.

وتنظف "إيرو" الهواء من خلال استخدام نظام "HEPA" لتنقية الهواء الذي يعمد بشكل ناشط إلى امتصاص الملوثات الصادرة عن السيارات المحيطة، بما يجعل الهواء أكثر نقاءً.

ويشير توماس هيثرويك، مؤسس استديو "هيثرويك" معلقاً: " ليست (إيرو) مجرد مركبة كهربائية أخرى لا تقوم بتلويث الهواء، بل إنها تستعين بتقنية فلاتر (هيبا) الأكثر حداثةً وتطوراً وتسحب العناصر الملوثة الناجمة عن باقي السيارات بينما تقود."

أضف إلى أن "أيرو" مركبة تنظف الهواء فإنها تقوم بذلك بطريقة أنيقة. ويتمتع داخل السيارة بأنه مصمم حسب الطلب ومهيأ وفق عدد من الأنماط ليتسم بمساحات عملية مختلفة، بدءاً بالسيارة العادية مروراً بغرفة طعام وصولاً إلى غرفة نوم.

أما المقاعد فهي دوارة وتتحول من موضع القيادة العادية لتصبح مواجهة لبعضها البعض تماماً بحيث يمكن لأربعة أشخاص أن يجلسوا مواجهة والتحدث فيما بينهم أو يستمتعوا بوجبة طعام معاً حول طاولة في الوسط مؤلفة من أربعة أقسام قابلة للانثناء.

من جهة أخرى، تقوم الشاشة القابلة للطي أيضاً بتحويل المساحة إلى صالة سينما على عجلات أو مساحة لممارسة ألعاب الفيديو.

ويتيح سقف المركبة المصقول بالكامل إمكانية التعتيم لضمان الخصوصية ومنعاً لأي انعكاسا ضوئية مزعجة.

وعندما يحين وقت القيلولة تتحول المقاعد لأسرة مزدوجة مفتوحة، حيث يسع من بداخلها الاستمتاع بمنظر النجوم من على السرير.

وأشار هيثرويك إلى أن المركبة الكهربائية "مصممة لمعالجة مشكلة النقص العالمي، وأن (أيرو) سيارة ترمي لنقلنا إلى مستقبل أفضل وأكثر نظافةً".

ويتم شحن المركبة في واحدة من محطات الشركة المنتشرة والمصممة لتحقق التكامل والاندماج مع المشهد المعماري للمدينة خلال عقود مقبلة بفضل هيئتها المصممة من الحديد.

ويبدو أن "إيرو" فكرة مرشحة لرحلة على الطرقات مليئة بالأناقة وخالية من الإحساس بالذنب.

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