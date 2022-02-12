«جمعة الماجد» شريك استراتيجي لمؤتمر ومعرض النقل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، والذي يمثل نافذة على التطور الذي يشهده قطاع النقل العام.

أقيمت نسخة هذا العام في الفترة من 6 إلى 8 فبراير، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «بناء مستقبل التنقل». وبصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث، عملت مؤسسة جمعة الماجد على استكشاف مستقبل التنقل المتقدم والاستدامة، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة الملهمة، التي تم الكشف عنها طوال فترة الفعالية.

وقال سليمان الزبن المدير العام لشركة «هيونداي – الإمارات»: نفخر بشراكتنا مع هذا الحدث، الذي أكد على مدار الأعوام السابقة، على مكانة «هيونداي» في السوق. وتمثل رعايتنا مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، علامة فارقة بالنسبة إلينا في شركة هيونداي، من خلال دعمنا المستمر لمستقبل التنقل المتقدم والاستدامة، وصولاً إلى مجتمع أسعد وأفضل صحة. إننا نتطلع إلى المشاركة في هذا المعرض، وإلى عام جديد من تحقيق النمو الإضافي.

وانطلاقاً من شعاره، تحت عنوان «بناء مستقبل التنقل» لهذا العام، ركزت الرسائل على التقنيات الجديدة ومستقبل وسائل النقل العام، مثل المترو والترام والحافلات والنقل المائي، لا سيما أن قطاع النقل العام، يعد أحد محركات النمو الأساسية التي شهدتها دبي والإمارات في عدد من المجالات.

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