«فولكس فاجن تي-روك».. رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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واصلت شركة «فولكس فاجن» الألمانية تألقها واستطاعت أن تبهر محبيها بالعديد من الطرز القوية والمتميزة ومن ضمنها النسخة الجديدة «تي-روك»، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV إذ نجحت في إبهار عشاقها في كل تفاصيلها.

وترتكز السيارة «فولكس فاجن تي روك» على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق للغاية، يجمع بين اللون الفضي والأسود، مع أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، ومفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى صدامات أمامية مزودة إشارات ضوئية، وظهرت مقدمة السيارة بشبكات نحيفة من مقطعين تحمل علامة R المتميزة، بالإضافة إلى فتحات تهوية تتخلل الصادم الأمامي، تعمل على توزيع الحركة الهوائية بطريقة مثالية.

كما دعمت السيارة فولكس فاجن تي روك بأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح أمامية بإطلالة أكثر شراسة، مع عواكس إضاءة خلفية وحزمة من مستشعرات الحركة تساعد السائق على الكثير من تحديات الطريق.

وتعمل النسخة الحالية من السيارة فولكس فاجن تي روك عبر محرك سعة 1000 سي سي من طراز TSI، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 109 أحصنة، بالإضافة إلى محرك آخر بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 148 حصاناً، إلى جانب نسخة أخرى بسعة 2000 سي سي تولد قوة قدرها 188 حصاناً.

وتعد السيارة رائعة في كل تفاصيلها من ناحية التصميم الجذاب والجريء، وهي سيارة رياضية بتصميم كوبيه تتميز بالعديد من المميزات المختلفة، ولكنها تفتقد لشيء واحد فقط وهو النمطية. وتلفت السيارة الأنظار نهاراً وليلاً بفضل تصميم الإضاءة، والمؤكد أن المصابيح النهارية بتقنية LED في المصد ستلفت الأنظار بفضل وظيفة الوميض المدمجة، ليتم تفعيلها عند الانعطاف أو تغيير المسار. وتأتي المصابيح الأمامية تجهيزاً أساسياً، وتتميز بتصميم مدمج، أو يمكن طلب مصابيح LED الأمامية ذات التصميم الدائري المتميز والتي تأتي تجهيزاً اختيارياً.

وتعكس مقصورة السيارة مزايا التصميم العصري واللمسة الشخصية المتميزة. ويمكن تخصيص السيارة من خلال اللمسات التزيينية والفرش المتناسق والتي تتوافر بمجموعتين من الألوان. ويأتي نظام الراديو «Composition Media» مجهزاً بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 بوصات، مع 6 مكبرات صوتية، ويمكن توصيله مع الهاتف المتحرك عبر تقنية بلوتوث. كما يمكن إضافة نظام «Discover Media» للملاحة تجهيزاً اختيارياً.

وصممت «تي-روك» لتوفر الدعم الذي يحتاجه السائق حتى في أصعب المواقف بفضل تقنياتها الذكية وأنظمة مساعدة السائق الاختيارية لمنع الحوادث. وبذلك تستمتع بالهدوء وراحة البال وأنت وراء عجلة القيادة.

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