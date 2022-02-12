«هيونداي سوناتا هايبرد».. تصميم رياضي فريد

المصدر: دبي - أحمد صديق

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منذ أن أطلقت «جمعة الماجد» الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، الطراز الجديد «سوناتا هايبرد» في الأسواق، وهي تواصل التألق على الطرقات بحسبانها تندرج ضمن فئة السيارات السيدان ذات التصميم الرياضي الفريد.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر بسعة ليترين يولد قوة 152 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة يعمل مع محرك كهربائي يولد قوة مجمعة تبلغ 205 أحصنة تقريباً، وعزم الدوران 192 نيوتناً لكل متر عند 5000 د/د، ويبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 24.6 كم في اللتر الواحد، ونوع الوقود المستخدم 91، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتأتي أبعاد السيارة بطول 490 سم وعرض 186 سم والارتفاع 144.5 سم، وطول قاعدة العجلات 284 سمم، بوزن السيارة الإجمالي 1990 كجم. ويأتي التصميم والشكل الخارجي للسيارة بشبك تهوية جديد متوالي الانحدار بفتحات متداخلة، وصدام أمامي مدمج مع فتحتي تهوية في الجوانب، وغطاء المحرك يبرز خطين من المقدمة وتمتد للأعلى، والأضواء الأمامية مزودة إنارة مبتكرة، وأضواء LED نهارية مدمجة مع أضواء إنارة مخفية تظهر عند تشغيل السيارة.

بالإضافة إلى حساسات أمامية وكاميرا من الجوانب خط السقف المنحدر للخلف يعطيها شكل كوبيه، وتأتي المرايا الجانبية بلون السيارة وعليها مؤشر الانعطاف LED، وكاميرا جانبية، ويمتد الكروم على النوافذ الجانبية، وعلى مقابض الأبواب، وتتوافر الجنوط بثلاثة مقاسات 16 أو 17 أو 18 بوصة، وبأربعة تصاميم مختلفة على حسب الطراز.

وتتميز السيارة بنظام السقف الشمسي، وهذا السقف يعيد شحن البطارية لزيادة مسافة الرحلة المقطوعة ومنع نفاذ البطارية، ويزيد نظام السقف الشمسي مسافة الرحلات بمقدار 3 كم في اليوم نحو 1,000 كيلومتر سنوياً، ويظهر في التصميم الخلفي الهوائي على شكل زعانف القرش على الزجاج الخلفي الذي يملك تصميم فاست باك، وجناح صغير أعلى صندوق الأمتعة.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فتحتوي على نظام الترفيه ويتوافر بشاشة مقاس 10.25 بوصات تعمل باللمس، تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام الترفيه هذا ممتاز ويمكن تقسيم الشاشة لثلاثة أقسام، ونظام صوتي طراز بوز، وبلوتوث يدعم الاتصال بجهازين، ويتوافر شحن لاسلكي، ومنفذا USB ومنفذ AUX ومنفذ كهرباء 12 فولتاً، وناقل الحركة يشتغل بالضغط على أزرار، وزر التحكم في الكاميرات الأربع 360 درجة، وزر تغيير وضعيات القيادة. إضافة إلى مكابح كهربائية، وعجلة القيادة بتصميم رياضي متعددة الوظائف، وشاشة للعدادات مقاس 12.3 بوصة تعرض معلومات مثل عداد السرعة وعداد RPM، وبتقديم معلومات مهمة مثل مصدر القوة من المحرك أو من البطارية، وإذا كان المحرك يشحن البطارية وغيرها من المعلومات المهمة، المقاعد الخلفية مريحة وواسعة، ومساحة الرأس 96 سم، والأكتاف 14.25 سم، والأرجل 88.5 سم، وتتوافر فتحتا تهوية لراحة ركاب المقاعد الخلفية.

وتضم السيارة العديد من أنظمة السلامة والأمان ومنها نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة على الالتزام بالمسار، ومثبت سرعة تكييف، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، وشاشة عرض النقطة العمياء تعرض فيديو من المرايا الجانبية، ونظام المساعدة على خروج الركاب بأمان.

وتتمتع السيارة بمكانة كبيرة لدى الصانع الكوري إذ تعد السيارة الأكثر مبيعاً بفضل تقنياتها المتطورة العديدة والتي تغطي كل قطعة فيها، ولا سيما تقنيات مساعدة السائق المتقدمة التي تعمل بالخفاء لتحرر من يجلس على مقعد القيادة من مخاوف وإجهاد القيادة فترات طويلة.

ومنذ بداية فكرة تطوير «سوناتا» سيطر مفهوم الحس الرياضي الاستثنائي على مراحل التطوير، سواء في تطوير التصميم الخارجي أو ديناميكية القيادة، ولأن السائق العصري يبحث دوماً عن تجربة ممتعة ومتميزة وذات طابع شخصي، فإن السيارة تستجيب لشغفه وتلبي رغباته من خلال مجموعة من مزايا الاتصال والراحة.

وتنفرد السيارة بأسلوب أنيق يمنح مالكها مكافآت مهمة تشمل مزايا التصميم المبتكرة مثل تقنية الإضاءة الخفية المتدرجة التي تمنح سيارة سوناتا جمالاً إضافياً، إذ تتعزز شخصيتها ذات التقنية العالية من خلال مجموعة مصابيح خلفية وأمامية «ليد» كاملة الإضاءة. ولكي تؤكد السيارة أداءها العالي، فقد تم تزويدها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة اختيارية وإطارات بيريللي المتميزة.

وبمجرد دخول السيارة سيكتشف قائدها أن الكمال الذي يتطلع إليه في قيادة مثالية أصبح في متناول يديه بفضل التقنيات المتطورة المستخدمة لمساعدته على الذهاب إلى وجهته من دون أي مشكلات، إذ تضم العديد من وسائل الأمان ومن بينها المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الضوء العالي، ومساعد تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية، وتحذير السائق، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار، ومساعد الخروج الآمن، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، وتحويل مفرق الطرق.

ويمنح النظام الصوتي المتميز من «BOSE» في السيارة تجربة صوتية استثنائية، ما يجعل قائدها يشعر كأنه في حفل موسيقي حي. وتأتي ترقية النظام الصوتي مع 12 مكبر صوت تم ضبطها بعناية فائقة، لتمنح صـوتاً محيطياً ومركزياً مدهشاً.

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