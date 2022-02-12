«إنتر إميرتس موتورز» ترفع مرتبة «إم جي» في الإمارات من المركز 15 إلى المركز الـ 7

المصدر: دبي- البيان

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تواصل شركة «إنتر إميرتس موتورز» الموزع الرسمي لسيارات «إم جي موتور» في الإمارات، والتابعة لشركة علي وأولاده القابضة، الارتقاء في الترتيب بين أفضل موزعي السيارات في الدولة، وذلك منذ حصولها على حقوق توزيع سيارات «إم جي» في أبريل 2021.

وتمكنت شركة «إنتر إميرتس موتورز» إحدى شركات علي وأولاده القابضة في أقل من 10 أشهر من بدء التشغيل في رفع مرتبة «إم جي موتور» في سوق الإمارات من المرتبة الـ15 إلى الـ7، بفضل الحملات التسويقية القوية وخدمة العملاء المتميزة، والعروض التكتيكية الجذابة للعملاء في الدولة.

وتواصل «إم جي موتور» صعودها في تصنيف أكبر عشر شركات صانعة للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث احتلت المركز السادس بعد تحقيقها في العام 2021 مبيعات غير مسبوقة، واختتمت العام مستحوذة على 3.8 في المئة من حصة السوق في المنطقة.

وكانت شركة «إنتر إميرتس موتورز» بدأت في توزيع سيارات «إم جي موتور» في أبريل 2021، وحققت منذئذ إنجازات متتالية، شملت افتتاح خمس صالات عرض، وثلاثة مراكز خدمة في أنحاء دولة الإمارات في غضون 9 أشهر من العمليات، فضلاً عن إحرازها نجاحاً ملحوظاً بإطلاق مركبتين وهما الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات ذي الإصدار الحصري MG RX8 Black Edition حصرياً في دولة الإمارات، والذي شهد حجزاً مسبقاً لوحداته قبل وصولها إلى الدولة. كما ساعد إطلاق طراز آخر هو «إم جي جي تي» (MG GT) 2022 الجديد بالكامل في تعزيز مبيعات الأسطول، بعد ارتفاع طلب المستهلكين الحصول على طرز العلامة التجارية بالإيجار طويل الأجل، وقصير الأجل نظراً للكفاءة العالية وثرائها بالمزايا.

وبلغ إجمالي مبيعات سيارات «إم جي» 41،615 وحدة على المستوى الإقليمي، ما جعل إنجازات الشركتين في دول مجلس التعاون الخليجي مثيرة للإعجاب، لا سيما في ظل ظروف السوق الصعبة جرّاء أزمة الجائحة العالمية.

وتعليقاً على نمو مبيعات العلامة التجارية، قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: إن «إم جي موتور» سجلت «نمواً استثنائياً في المنطقة بالرغم من الأهداف الطموحة، التي وضعناها لأنفسنا وظروف السوق الصعبة الناجمة عن الجائحة»، وأضاف: «لعب الوعي المتزايد واتساع شعبية علامة «إم جي» وزيادة رغبة الجمهور في اقتناء سياراتها دوراً واضحاً، فبذلنا كل المساعي الكفيلة بتمكين الجمهور من الوصول إلى العلامة التجارية، والاطلاع على سياراتها والحصول عليها بيُسر في أسواقنا التسعة».

ومضى إلى القول: «لدينا مجموعة مدهشة من السيارات التي نعتزم إطلاقها في 2022، والمشتملة على مزايا رائعة وقيمة أعلى، وسوف يظلّ تركيزنا منصباً في هذا العام على مواصلة تنفيذ خططنا التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان حصول عملائنا على أعلى مستويات الجودة في السيارات والخدمات المقدمة لهم».

من ناحيته، أعرب هشام الصحن المدير العام لشركة «إنتر إميرتس موتورز» إحدى شركات علي وأولاده القابضة، التي أضافت زخماً للعلامة التجارية، عن فخره بالنجاح الذي أحرزته شركته في تنمية حضور العلامة «إم جي» في دولة الإمارات، واصفاً خطتها التوسعية بالطموحة في 2022، بالرغم من كونها جديدة نسبياً في السوق، وقال: «نلمس طلباً قوياً وإفادات إيجابية من العملاء، ما يسهم في تعزيز نجاحنا وسعينا في مجابهة تحديات السوق. ونتطلع إلى خدمة عملائنا في جميع أنحاء البلاد وتزويدهم بتجربة لا تُنسى، سواء كانوا في صالات العرض أو في مراكز الخدمة أو خلف عجلة القيادة في إحدى سيارات «إم جي» المميزة».

وفي مواجهة تعديلات السوق والتحول الصناعي، وتماشياً مع وعدها بتقديم الابتكار والعملانية في جميع سياراتها، تستعد «إم جي موتور» لتقديم سيارات دفع رباعي مدمجة جديدة مع ميزات الاتصال الذكي، وتكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات الخلوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل «إم جي موتور» تحسين خدماتها، لتلبية احتياجات عملائها، في حين أن ضمانها لمدة 6 سنوات/ 200,000 كم على جميع طرازات سياراتها، جنباً إلى جنب مع العروض الاستثنائية المتاحة للعملاء الجدد والحاليين، سيضمن راحة البال في الأوقات الصعبة.

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