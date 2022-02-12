«بي إم دبليو 4 سيريس كونفيرتيبل».. إمكانيات تفوق جميع المنافسين

المصدر: دبي - أحمد صديق

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يعد الطراز الجديد من «بي إم دبليو 4 سيريس كونفيرتيبل» أو «BMW 4 Series Convertibl» من سيارات الفئة الرابعة المكشوفة والتي صممت لتتفوق على جميع المنافسين بفضل تصميمها المتفرد وتقنياتها المتفردة ومقصورتها الأنيقة.

وجاءت تجربة قيادة هذه السيارة مذهلة بكل المقاييس بفضل قوة محركها والتسارع الواضح والانسيابية على الطريق مع درجة عالية جداً من الثبات عند المنعطفات الحادة والتي تبرز بشكل واضح مدى ما وصل إليه الصانع الألماني العريق من تقنيات تجعل منتجاته متميزة دائماً وتعطي ثقة بلا حدود لكل من يستخدمها.

وتأتي السيارة مزودة بالكثير من التجهيزات الفائقة، حيث تم تجهيزها بمحرك BMW TwinPower Turbo مع ناقل الحركة ستيبترونيك الرياضي بثماني السرعات وتقنية xDrive والشاسيه المتطور الأكثر متانة.

وتتضمن السيارة الجديدة أحدث إمكانيات الاتصال، حيث توفر التحسينات والتطورات الرقمية تجربة استثنائية للسائق. وتشمل هذه التجهيزات شاشة عرض المعلومات المركزية قياس 10.25 بوصات الجديدة التي تعمل باللمس، إلى جانب تجهيزات الخدمات الرقمية المتطورة وأنظمة مساعدة السائق مثل كاميرا الرجوع للخلف الجديدة. وتتعزز متعة القيادة بالتجهيزات الرقمية الاختيارية مثل شاشة العرض على الزجاج الأمامي ونظام Harman Kardon الصوتي.

وتترك السيارة انطباعاً قوياً عند كل من يراها بفضل التفاصيل الدقيقة. تعمل بعض هذه العناصر على تعزيز الأداء العام مثل نظام التعليق الرياضي M Sport والمصابيح المتكيفة بتقنية LED. وتتمثل بعض التفاصيل الأخرى في تجهيزات الراحة والتصميم الأنيق مثل الإضاءة المحيطية وفرش الأرضية الخفيف الأنيق والزجاج الأمامي العازل للضوضاء. كما أن هذه التفاصيل الدقيقة تبعث شعوراً بالانبهار لدى الجميع.

ويعكس تصميم مقصورة الفئة الرابعة المكشوفة طابعها الرياضي الفريد، حيث يتجلى التصميم العصري للسيارة من خلال الأشكال البسيطة الانسيابية الأنيقة، كما تُعطي انطباعاً بالوحدة والتكامل والتركيز على السائق.

ويمكن للسائق الآن توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر تطبيق Apple CarPlay، والاستمتاع بالدخول إلى محتوى هاتفك المتحرك عبر شاشة عرض المعلومات المركزية، ومجموعة أدوات القياس، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي التي تأتي كتجهيز اختياري.

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