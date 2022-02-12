«أبوظبي موتورز» تستقبل العملاء لمشاهدة «بي إم دبليو كونسيبت إكس إم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، العملاء والضيوف الكرام في صالة العرض في منطقة المقطع ليشهدوا الكشف المرتقب عن سيارة BMW الأكثر فخامة: سيارة BMW Concept XM. واستمتع الضيوف بمعاينة حصرية للسيارة التي تعتبر أقوى سيارات BMW M وتقدم نظرة نحو مستقبل القيادة وصناعة السيارات.

وقدمت خلال الفعالية لمحة عن توجهات BMW المستقبلية في صناعة السيارات عالية الأداء والفخامة. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج طراز BMW Concept XM في نهاية هذا العام، وهي سيارة جديدة بمزايا فائقة تعتبر أقوى سيارة BMW M حتى الآن، لتمهد الطريق نحو قطاع السيارات الفاخرة.

ويبلغ مدى القيادة الكهربائي بالكامل 80 كم، فيما يجمع نظام الدفع الهجين M المطور حديثاً في طراز BMW Concept XM. تدعم الأنظمة الكهربائية تجربة قيادة فائقة تتيح للسائق أفضل أجواء بالإضافة إلى الاستمتاع بقيادة شبه صامتة ومزايا رائعة وأداء عالٍ بأسلوب M. ويجمع نظام الدفع الهجين M المطور حديثاً في طراز BMW Concept XM بين محرك ثماني الأسطوانات ومحرك كهربائي عالي الأداء لتطوير أقصى قوة قدرها 550 كيلو واط/ 750 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 1.000 نيوتن متر (737 رطل قدم).

وقال سيد فايز كريم، مدير عام شركة أبوظبي موتورز: يسرنا تقديم سيارة BMW Concept XM المتميزة والفاخرة في صالة عرض أبوظبي موتورز، تجسد هذه السيارة الجديدة والمذهلة الأسس التي تقوم عليها علامة BMW التجارية، حيث تجمع بين القيادة عالية الأداء وأعلى مستوى من الفخامة.

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