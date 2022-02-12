تسليم أول سيارة من طراز «مكلارين 765 إل تي سبايدر» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أتمّت مكلارين دبي، عبر وكيلها الحصري شركة Performance Tuning والتي تعدّ جزءاً من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، عملية إيصال أول سيارة من طراز مكلارين 765 إل تي سبايدر الاستثنائية لأحد عملائها في الإمارات. وتم استكمال إجراءات تسليم هذه السيارة الخارقة والفريدة جداً لدى محبي جمع السيارات النادرة إلى العميل عبر منشأة المبيعات الانتقالية المفتوحة، والتي باشرت نشاطاتها بكامل طاقتها منذ ديسمبر 2021.

وقال محمد فوزي، المدير التنفيذي لشركة مكلارين أوتوموتيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نجح فريق مكلارين دبي في إتمام عملية تسليم أول نموذج من سيارة مكلارين 765 إل تي سبايدر المصمّمة للحلبات للعميل في الإمارات. إنّها سيارة خارقة حصريّة ومعروفة جداً باستقطابها إعجاب عشاق السيارات الرياضيّة، وتعدّ من جملة أكبر النجاحات التي حققتها الشركة على نطاق عالمي.

وقال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: كان من دواعي سروري أن أباشر بتسليم أول نموذج في الإمارات من طراز McLaren 765LT Spider الجديدة إلى عميلنا لتكون خطوة أخرى نحو الأمام بعد بدء عملياتنا وانطلاق أول منشأة مبيعات انتقالية.

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