«ألفا روميو» تطرح «تونالي» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ستيلانتيس الشرق الأوسط عن إطلاق سيارة ألفا روميو «تونالي» في منطقة الشرق الأوسط، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مجهزة بتكنولوجيا رائدة وديناميكيات قيادة استثنائية، وتم تصميم «ألفا روميو تونالي» خصيصاً للعملاء الديناميكيين الحضريين، وهي تتميز بتصميم حسي ومستقبلي.

وتتألق بعناصر تصميمية جديدة من شأنها أن ترسي معايير إنتاج جديدة تعتمدها ألفا روميو في مجموعتها المقبلة. أما تلك اللمسات فهي جنوط عجلات بخمسة ثقوب، ولوحة عدادات «تلسكوبية»، وعجلة قيادة ثلاثية الأضلع، ومصابيح أمامية ذات منحنى جيبي.

وتستحضر المصابيح الأمامية المتكيفة بتقنية LED بالكامل والموزعة على شكل ثلاثة مصابيح على كل جانب إطلالةSZ Zagato أو سيارة Proteo النموذجية. وتم تطوير النماذج الثلاثة من المصابيح بالتعاون مع «ماريلي» والتي تشكل خطاً أمامياً فريداً جداً للسيارة وتضمن أفضل ظروف الإضاءة.

وفي عالم حصري، تنطلق مع تونالي لأول مرة على الإطلاق تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، وهو إبداع حقيقي في عالم السيارات.

فألفا روميو هي صانع السيارات الأول الذي يربط سيارة بشهادة NFT الرقمية. ترتكز هذه التكنولوجيا على مفهوم «بطاقة بلوك تشين»، وهي عبارة عن سجل سري وغير قابل للتعديل لأبرز المراحل في حياة السيارة. وبموافقة العميل، تقوم NFT بتسجيل بيانات السيارة، وإنشاء شهادة يمكن استخدامها كضمان على صيانة السيارة بشكل صحيح، كما تؤثر إيجاباً على قيمتها المتبقية.

وفي سوق السيارات المستعملة، تمثل شهادة NFT مصدراً إضافياً للمصداقية يمكن للمالكين أو التجار الاعتماد عليها، كما ويطمئن الشراة بأنهم اتخذوا القرار الصائب بشأن السيارة.

وتؤكد ألفا روميو على استخدام البرمجيات والاتصال لتعزيز تجربة السائق التي تحتل دوماً مركز الاهتمام لديها، ومن هنا تم تجهيز تونالي بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حرصاً على منح السائق تجربة متصلة ومريحة. ومن أبرز المزايا في سيارة ألفا روميو «تونالي» نذكر مزايا المساعد الصوتي Amazon Alexa، فتشعر دوماً وكأنّك في المنزل طوال فترة وجودك في السيارة، مما يجعل تجارب الحياة اليومية أكثر سهولة وراحة.

ويوفر نظام الترفيه الجديد كلياً والذي يتميز بنظام التشغيل أندرويد واتصال الجيل الرابع 4G، محتوى ووظائف وخدمات يتم تحديثها بشكل دوري. ويشمل النظام شاشة رقمية بالكامل قياس 12.3 بوصة.

والشاشة الرئيسية قياس 10.25 بوصات، إضافة إلى واجهة أنيقة متعددة المهام، فيمكن للسائق أن يرى كل ما يريد بدون أن يشتت انتباهه عن الطريق. يبلغ إجمالي حجم شاشتي TFT الكبيرتين مقاس 22.5 بوصة، وهي الأفضل في فئتها.

وتُسخّر التكنولوجيا أيضاً لخدمة السلامة والراحة: قيادة ذاتية من المستوى الثاني مع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الجديدة (ADAS) التي تتماشى مع فلسفة ألفا روميو. وتشمل تلك الأنظمة «نظام التحكم الذكي المتكيف بالسرعة»، و«نظام ضبط السيارة وسط المسار»، و«نظام المساعدة في الازدحام».

والتي تعمل على ضبط سرعة السيارة ومسارها، والحفاظ على موقعها وسط المسار وعلى المسافة بينها وبين السيارة أمامها، وبالتالي ضمان السلامة والراحة للسائق والركاب.

وبالنسبة لألفا روميو، تمثل «تونالي» نقطة انطلاقتها إلى عالم الكهرباء، وتقدّم التزاماً ملموساً تجاه التنقل المستدام مع الحفاظ على وفائها لقيمها التأسيسية الراسخة. ومع مستويين من أنظمة التشغيل بالكهرباء، أي النظام الهجين والنظام الهجين القابل للشحن، تظهر «تونالي» مع محرك Hybrid VGT (بنظام الشاحن التوربيني متغير الهندسة) بقوة 160 حصاناً، وهو محرك نجده حصرياً لدى ألفا روميو.

ويمكن تحقيق أعلى مستويات الأداء بفضل محرك Plug-in Hybrid Q4 الحصري بقوة 275 حصاناً، مع تسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة في غضون 6.2 ثوانٍ ونطاق في الوضع الكهربائي البحت يصل إلى 80 كم في البيئات داخل المدينة (أكثر من 60 كم في المدينة وخارجها)، والتي تمثل القيم الأفضل في فئتها. وكمعيار في مجموعة نقل الحركة الهجينة Plug-in Hybrid، يضمن نظام الجر Q4 مستوى لا مثيل له من السلامة ومتعة القيادة.

وتضع «تونالي» معياراً جديداً في القطاع على صعيد الديناميكيات. فهي تضمن السلوك الديناميكي الممتاز للسيارات الرياضية، والذي تؤكد عليه طريقة توزيع الوزن ونظام التوجيه المباشر الأفضل في فئتها.

فضلاً على نظام التعليق MacPherson المستقل كلياً، ونظام امتصاص الصدمات مع نظام التخميد الانتقائي للتردد (FSD) ونظام التعليق النشط مع «صمام ثنائي المراحل» وتخميد يتم التحكم فيه إلكترونياً. باختصار، تقدم «تونالي» تجربة قيادة جديدة تدعوكم إلى الانطلاق في رحلات ممتعة مهما كانت الوجهة.

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