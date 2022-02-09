"كيا" تطلق سيارة فان متعددة الأغراض بمقعد واحد

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة كيا أمس الثلاثاء أنها طرحت سيارة الفان متعددة الأغراض بمقعد واحد من طراز "راي".

وتعد "راي" هي الأولى التي تم اعتمادها كمركبة ذات مقعد واحد من بين سيارات الركاب والمركبات التجارية في كوريا الجنوبية.

وقالت كيا إن سيارة الفان "راي" بمقعد واحد هي موديل يمكن أن يعطي لمحة عن اتجاه المركبات المصممة لغرض معين (PBV) التي سيتم إطلاقها في المستقبل.

وقالت إن السيارة تقدم تجربة تنقل جديدة للعملاء من خلال استخدام المساحات المتنوعة.

وذكرت أن PBV هي وسيلة تنقل توفر أشكالا ووظائف وخدمات مختلفة حسب الغرض، ومن المتوقع أن تصبح مفهوما جديد للتنقل يثري حياة الإنسان من خلال الدمج مع تقنيات المركبات الكهربائية والقيادة المستقلة.

وارتفعت سعة الحمولة القصوى لسيارة "راي" بمقعد واحد إلى 1,628 لترا، عن طريق إزالة مقعد الراكب الأمامي من طراز "راي" بمقعدين. وتتميز بأكبر مساحة مكانية من بين سيارات الفان صغيرة الحجم.

وزادت مساحة تحميل البضائع بنسبة 30% مقارنة بالطراز بمقعدين، ويبلغ أقصى طول لأرضية التحميل 1.913 مترا، وهو ما يكفي لشخص بالغ للاستلقاء. وزاد الوزن الأقصى القابل للحمل بنسبة 26% (65 كجم) إلى 315 كجم.

وقالت كيا إنه يمكن استخدام السيارة لأغراض مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والنقل والمتاجر المتنقلة والترفيه.

وتخطط كيا لطرح أول سيارة PBV في هذا العام بمناسبة إطلاق "راي" بمقعد واحد.

كما تخطط أيضا لتقديم خدمات حلول PBV تنافسية من خلال شراكات مختلفة، ودمجها مع تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة.

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