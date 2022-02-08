يوم ترفيهي إماراتي لمالكي وعشاق «جيب»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جيب الشرق الأوسط يوماً مليئاً بالتشويق والترفيه لمجتمع مالكي سيارات جيب في إكس كواري، الحديقة الأولى المخصّصة لمغامرات القيادة على الطرقات الوعرة في الإمارات، في احتفال لكلّ ما يتعلّق بعلامة جيب. شارك في الحدث ما يقارب حوالي 227 سيارة جيب و321 شخصاً من نوادي جيب في الإمارات، والضيوف المدعوّين، والأصدقاء، والأقارب.

واستمتع خلال هذا النهار أصحاب سيارات جيب باختبار سياراتهم رباعية الدفع على العديد من الحواجز على الدروب الوعرة، والتي تشمل حفرة طينية وبحيرة ومحوراً ملتوياً وغيرها الكثير من العقبات المصمّمة للاستمتاع بأقصى قدرات سيارات جيب الاستثنائية على الطرقات الوعرة.

وقال ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأمريكية لستيلانتيس في الشرق الأوسط: تفتخر جيب بالحجم الكبير لمجتمع هواة العلامة حول العالم ولاسيما في الشرق الأوسط. ونحن ممتنون جداً للالتزام الذي يبديه مجتمعنا تجاه علامة جيب ويسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية الحصرية كوسيلة شكر لعملائنا على وفائهم المستمر.

ويمثّل هذا الحدث أيضاً فرصة لعملائنا ليختبروا كامل قدرات جيب على الدروب الوعرة بما في ذلك جراند شيروكي إل، وجلاديتور، وبالتأكيد رانجلر روبيكون 392.

وتمكّن المشاركون من اختبار أحدث طرازات جيب التي شملت جراند شيروكي إل، ورانجلر، وجلاديتور ساند رانر التي كانت مُتاحة لتجارب القيادة. كما تمّ عرض مجموعة من ملحقات وسلع جيب الرسمية في الركن الخاص بـ MOPAR، واستمتعت العائلات بمجموعة من الأنشطة الترفيهية وبالأجواء الجميلة والموسيقى وركن ضخم للمشاوي، وتجربة محاكاة انقلاب المركبة للضيوف الأكثر شجاعة.

وأبرز ما تميّز به هذا النهار كان ظهور جيب رانجلر روبيكون 392، وهو أوّل رانجلر V8 يتمّ إطلاقه منذ أربعين سنة، وكان وصوله مميّزاً جداً قبل أن يتّخذ موقعه المميّز في قلب الحدث. إنّه جيب رانجلر الأقوى والأسرع في التاريخ، وهو مجهّز بمحرّك هيمي القوي وعالي الأداء سعة 6.4 ليترات، وينتج 470 حصاناً و637 رطلاً/قدماً من عزم الدوران.

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