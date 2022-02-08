«سيتي سنتر مردف» يستضيف فعالية مردف للسيارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «سيتي سنتر مردف» فعاليته المميزة في مجال السيارات، التي استمرت يومين وأقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، من خلال إطلاق معرض مردف للسيارات 2022. وجرى عرض أكثر من 800 من المحركات والسيارات الخارقة والسيارات المخصصة والدراجات النارية وأجهزة التحكم عن بُعد، وجميعها تم تصميمها بشغفٍ وحماسة لتحقيق التميّز. وشكلت هذه الفعالية فرصة أمام عشاق عالم السيارات للتجمع معاً والاستمتاع بعروض السيارات الفنية المذهلة.

وقام «سيتي سنتر مردف»، على مدى عقدٍ من الزمن، بإرساء علاقات قوية مع المجتمع المحيط من خلال الأحداث التفاعلية والمميزة، التي تعزز تجارب التسوق. وتُعتبر فعالية مردف للسيارات 2022 مثالاً ممتازاً على ذلك. ويعزز «سيتي سنتر مردف» مكانته كوجهة تسوق وترفيه لا بد من زيارتها، حيث جمعت أحدث تجارب مركز التسوق على مدار يومين الآلاف من محبي السيارات.

وعرضت المناطق المخصصة للسيارات سلسلة مختلفة من الفئات بما في ذلك السيارات الكلاسيكية والسيارات المخصصة والسيارات الفائقة والدراجات النارية وسيارات السباق والسيارات الحكومية المميزة.

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