سيارات ودراجات بـ 500 مليون درهم في «كاستم شو الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الدورة السابعة من معرض كاستم شو الإمارات، التي تقام في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2022، بمركز دبي التجاري العالمي مشاركة سيارات ودراجات نارية معدلة بقيمة 500 مليون درهم، منها سيارات نادرة من الإمارات.

وخلال مؤتمر صحافي أمس بمنطقة سنترال ون، قال جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة «كاستم ايفينت»، إن المعرض المتخصص، سيشهد عرض أكبر تشكيلة سيارات ودراجات نارية معدلة في المنطقة، مشيراً إلى أن المعرض تمكن من صنع اسمه كعلامة تجارية ناجحة في الإمارات والمنطقة والعالم.

لافتاً إلى أن هذا النجاح، أدى إلى عقد اتفاقية شراكة مع منظمة سيما الأمريكية العالمية التي تمتلك سجلاً حافلاً. وأوضح أن قطاع السيارات المعدلة، يقدر بقيمة 42 مليار دولار. وأكد أن المعرض شهد تطوراً كبيراً منذ انطلاقه في 2015، على مساحة 15 ألف قدم مربعة داخلياً، و12 ألف قدم مربعة بالمساحة الخارجية حتى وصل إلى 47 ألف قدم مربعة داخلياً وخارجياً في 2019.

وبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض في دورته الأخيرة، 37 شركة سيارات محلية وعالمية، كما استقبل أكثر من 160 ألف زائر، منذ انطلاقه وحتى عام 2021، رغم الظروف التي مر بها العالم، ما يرسخ نجاحه عاماً تلو الآخر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز