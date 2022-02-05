«الفطيم لكزس» تُطلق «إن إكس» الجديدة كلياً في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سعياً منها إلى تقديم مركبة تلبي التطلعات المتنامية والمتنوعة للعملاء المميزين في الإمارات، أعلنت شركة الفطيم لكزس عن إطلاق مركبة لكزس NX الجديدة كلياً، والتي تمثل الجيل الثاني من فئة مركبات الـ «كروس-أوفر» الفاخرة متوسطة الحجم، وتتميز بإعادة تعريف هذه الفئة والارتقاء بها إلى مستوياتٍ رفيعةٍ من الأداء والراحة والسلامة، مدشنة بذلك بداية فصل جديد من التميز.

ولطالما كانت شركة لكزس الفاخرة سَبَّاقة في هذا المجال؛ فمع إطلاق الجيل الأول من RX عام 1998، ابتكرت الشركة فئة مركبات الـ «كروس أوفر» الفاخرة متوسطة الحجم، ورسَّخت مكانتها منذ ذلك الحين كشركةٍ رائدة. وفي عام 2014، أطلقت مركبة NX التي لاقت استحسان العملاء بفضل تجربة القيادة الاستثنائية وتصميمها العصري، إذ تجاوزت مبيعاتها المليون مركبة في أكثر من 90 دولة حول العالم.

أما اليوم، فالجيل الجديد كلياً من مركبة لكزس NX يُعلِن بداية فصل جديد من التميز للعلامة الفاخرة ويَعِد بتحديد اتجاهاتٍ جديدةٍ في كل من التصميم والأداء، إذ تأتي المركبة بطراز كهربائي لتحقيق قفزة نوعية في أدائها الديناميكي وتعزيز العلاقة بين السائق والمركبة من خلال «نمط قيادة لكزس». هذا، ويمثل طرح طراز لكزس NX الجديد أول ظهور لمنصة وسائط متعددة جديدة ترتقي بالاتصال والمعلومات والملاءمة إلى مستويات أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد المركبة الجديدة كلياً من الجيل الجديد من نظام لكزس للسلامة بلاس+، إذ تم زيادة نطاق ووظائف النظام، وذلك للمساعدة في الحماية من مجموعة أكبر من أخطار الحوادث، وتحقيق المزيد من راحة البال للسائقين في المنطقة.

وتم ضمان الجودة من خلال تفعيل «التطوير الرقمي» لتقييم هيكل التصميم في ظل ظروف مختلفة باستخدام نماذج الكمبيوتر. وأجرى سائقو السباقات المحترفون تجارب قيادة على حلبة اختبار شيموياما لتهيئة هيكل المركبة بشكل يرتقي بتجربة القيادة إلى مستويات جديدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أسلوب القيادة الممتع التي تُعرَف به مركبات لكزس. وتم إعادة تعريف المساحة المثالية للمقصورة الداخلية كونها تُشكِّل نقطة الاتصال بين السائق والمركبة، وذلك بهدف الوصول إلى تصميم يُمكنه تحقيق تواصل أعمق واتصال أكثر سهولة وتحكم أكثر موثوقية في المركبة.

وتأتي سيارة NX مزودة أيضاً بخدمة Lexus Connect، وهو حل جديد للسيارات المتصلة الذي يمكّن مالكيها من الاتصال بسيارتهم عبر تطبيق لكزس على الهاتف الذكي ويوفر تجربة قيادة أكثر راحة وأماناً. تتيح خدمة لكزس Lexus Connect، لمالكي السيارة الاستفادة من مزايا عدة والتحكم في سيارتهم عن بُعد سواء أكانوا في منازلهم أم أثناء القيادة، بالإضافة إلى مشاهدة لوحة القيادة عن بُعد للتحقق من بيانات وسجل رحلاتهم لفهم سلوك القيادة الخاص بهم وضمان تعزيز السلامة في المستقبل.

وقال آندي بارات، المدير العام في الفطيم لكزس: يسعدنا إطلاق مركبة لكزس NX الجديدة كلياً في الإمارات، والتي تعلن بداية فصل جديد من التميز لعلامتنا الفاخرة. فقد تم تصميم المركبة من خلال القيام بعملية تجديد شاملة، لا سيما لنقاط القوة الرئيسية التي تميزت بها، وبشكل يتماشى مع أنماط الحياة المتطورة والمتنوعة لعملائنا في المنطقة. يُعَد إضافة الطراز الكهربائي سمة بارزة في مجموعة طرازات لكزس المقبلة، ويؤكد إطلاق هذه الإضافة الجديدة التزام الشركة بالعمل على دعم تحقيق مجتمعٍ محايدٍ للكربون. كما أن التصميم الجديد المتطور وأداء القيادة المُحسَّن يضيفان بعداً آخر إلى جاذبية مركبة لكزس NX، في حين تضمن مجموعة كبيرة من التقنيات الجديدة فيها أعلى مستويات الأمان والاتصال والمتعة في كل رحلة. وأود أن أُعبِّر عن شكري لكل عملائنا المخلصين في الإمارات على دعمهم المتواصل ولكونهم مصدر إلهام لنا، في الوقت الذي نسعى فيه إلى ابتكار تجارب مذهلة.

ويتمحور الفصل الجديد لشركة لكزس الفاخرة حول أربع ركائز أساسية، هي: «التصميم»، و«نمط قيادة لكزس»، و«الطرازات الكهربائية»، و«التكنولوجيا المتطورة». وتلعب مركبة لكزس NX الجديدة كلياً دوراً رئيسياً في مسيرة تطور العلامة الفاخرة.

وتمت إعادة تصميم مركبة لكزس NX قلباً وقالباً، بحيث جرى إعادة تصور كاملة لكل سطحٍ خارجيٍ، وتم تحسين الشبك المغزلي المميز في مقدمة المركبة. أما العنصر الأبرز في تصميم لكزس المستقبلي، فيتمثل في التصميم الخلفي الجديد والأنيق الذي يضم شعار لكزس LEXUS والمصابيح الخلفية المتصلة بكامل عرض المركبة.

ويستند «نمط قيادة لكزس» إلى النهج الجديد كلياً المُتَّبع في تطوير المركبات، ما يضمن ابتكار تجربةٍ فريدةٍ من لكزس، حيث تمنح كل مركبة السائقين تجربة قيادة تفاعلية مباشرة، وبشكلٍ متناغمٍ مع جميع طرازات لكزس.

وفيما يخص الجيل الثاني من مركبة لكزس NX، فقد أضافت لكزس طرازاً كهربائياً جديداً، وهو نظام دفع «هايبرِد» كهربائي سعة 2.5 لتر، وهو متاح في طراز NX 350h.

وتأتي التكنولوجيا المتطورة في مركبة لكزس NX الجديدة كلياً بتنوع كبير؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للسائقين الاستفادة بشكلٍ كبيرٍ من الميزات التي توفرها شاشة الوسائط المتعددة، إذ تتكامل مع نظامَيْ «أبل كاربلاي» Apple CarPlay® و«أندرويد أوتو» Android Auto™، بينما ينعم الركاب براحة البال التي توفرها مواصفات السلامة الرائدة في فئتها كنظام لكزس للسلامة بلاس.

وترتكز مركبة لكزس NX الجديدة كلياً على منصة «لكزس الهيكلية العالمية» GA-K لتحقق مركز ثقل منخفضاً وتضمن تجربة قيادة تفاعلية استثنائية. وبالإضافة إلى نظام التعليق الجديد، ودعامات «ماكفرسون» MacPherson للعجلات الأمامية، ونظام التعليق الشوكي المزدوج للعجلات الخلفية، تُسهِم المنصة في تعزيز مستويات الراحة والثبات، إلى جانب مزايا التحكم الفريدة، ما يمنح السائق قيادة مريحة ومميزة.

ويلعب الشبك المغزلي الأمامي المميز في مقدمة المركبة دوراً محورياً في تصميمها، وتضفي الخطوط الملساء على غطاء المحرك مظهراً جميلاً، بينما تتوهج تلك الخطوط بشكلٍ واسعٍ عبر الأجنحة الخلفية القوية. وتكتمل واجهة المركبة مع المصابيح الأمامية المزودة بأربعة كشافات تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED، وتشمل نظام الإضاءة العالي المتكيف الرفيع AHS، والذي يُستخدَم لأول مرة في مركبات لكزس، بينما تتموضع مصابيح الإضاءة النهارية المصممة على شكل حرف L فوق المصابيح الأمامية، وتتميز بخاصية التلاشي التدريجي عندما يقوم السائق بتشغيل المؤشرات الضوئية. وتختلف الواجهة الأمامية الطويلة عن الجزء الخلفي المكثف الذي يتميز بمجموعات إضاءة جديدة مصممة على شكل حرف L تعمل بالكامل بتقنية LED، وتأتي مدعومة بمصابيح خلفية متصلة بكامل عرض المركبة. أما على الباب الخلفي، فقد تم استبدال شعار الشركة باسم LEXUS، وذلك لإضفاء مظهر عصري وبسيط يعزز الهوية البصرية للمركبة.

وتُعَد مركبة لكزس NX الجديدة كلياً أول طراز يستعرض مفهوم «تازونا» TAZUNA للمقصورة الداخلية، وهو نهج خاص بشركة لكزس كُشف عنه للمرة الأولى في مركبة لكزس LF-30 التجريبية الكهربائية. «تازونا» هي كلمة يابانية تصف استخدام الفارس للعِنان للتحكم بحصانه، وتُركِّز على توفير تحكمٍ مباشرٍ وحدسيٍّ في المركبة من خلال اتباع مبدأ «الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين وإبقاء العينين على الطريق». كما أن هذا النهج يرتقي بجودة تجربة القيادة من خلال تعزيز ثقة السائق وتحكمه في مركبته ومحيطه. وللمساعدة في الحفاظ على تركيز انتباه السائق على الطريق، تم جمع كل من شاشة العرض الملونة متعددة المعلومات MID، وشاشة الوسائط المتعددة، وأجهزة القياس، والعدادات، بحيث يمكن قراءتها بسرعة وسهولة.

وتتميز عجلة القيادة بتصميمٍ حديثٍ سيتم اعتماده في الأجيال الجديدة لمركبات لكزس. فقد تمت هندستها بدقةٍ عاليةٍ من قبل كبار الحرفيين المعروفين باسم «تاكومي»، وذلك لتوفير أفضل إحساس عند الإمساك بعجلة القيادة وتعزيز شعور السائق بالتحكم والاتصال بالمركبة. هذا، وتم تصنيع ذراع نقل الحركة ليكون مريحاً وأصغر حجماً قدر الإمكان. وبينما يختبر السائق البيئة المركزة والجذابة التي أنشأها تصميم مقصورة القيادة «تازونا»، يتمتع الركاب برحابة أكبر، مع مستوياتٍ عاليةٍ من الراحة والجودة والعناية بالتفاصيل التي تعكس جوهر علامة لكزس الفاخرة، وبشكل يخلق إحساساً بالفخامة والرفاهية.

وتتمتع المقصورة الداخلية لمركبة لكزس NX بميزة اختيارية جديدة للإضاءة الداخلية، وهي «الإضاءة المحيطة القابلة للتعديل» التي تتيح للسائق إنشاء واحة من الأضواء المستوحاة من الطبيعة تضم 14 خياراً تم انتقاؤها بعناية للتعبير عن مجموعة كاملة من المشاعر وتوفير الإحساس بالراحة، بما في ذلك أجواء الغابات المطيرة، والشلالات، وغروب الشمس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائق الاختيار من بين 64 لوناً مختلفاً للإضاءة المحيطة.

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