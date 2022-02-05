«فولكس واجن تيرامونت».. أعلى مستويات الراحة للعائلات

المصدر: دبي - البيان

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يعد الطراز الجديد من «تيرامونت»، التي أطلقتها شركة «فولكس واجن» الألمانية العريقة تجسيداً لتصميم أكثر جرأة وقوة بمقاعدها السبعة الفسيحة وإمكاناتها الكبيرة، التي توفر أعلى مستويات الراحة والأمان عند القيادة على مختلف الطرقات.

وتحظى «تيرامونت» بشهرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، لما تتميز به من إمكانات تجعلها مثالية لتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أحدث تجهيزات الأمان وتقنيات الاتصال. كما تعتبر «تيرامونت» مثالاً للجودة في فئتها، حيث تعكس تفوق الهندسة الألمانية الشهيرة.

وصممت «فولكس واجن» سيارة «تيرامونت» لتلبية متطلبات العائلات، ما جعلها واحدة من أفضل سيارات SUV العائلية في المنطقة والعالم، حيث توفر مستويات فائقة من الرحابة والراحة.

وتتألق سيارة «تيرامونت» بتصميم أحدث وبإطلالة متجددة لهيكلها الخارجي، ويشتمل التصميم الخارجي الجديد على شبك أمامي مُعدل بالكامل، يحمل شعار فولكس واجن الجديد. كما تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وتزويدها بتقنية LED، بالإضافة إلى تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي. وتتميز «تيرامونت» أيضاً بتصميم جديد للجزء الأمامي السفلي، ومشتت هواء جديد مع طلاء الحافة باللون الفضي كروم.

وتتوفر «تيرامونت» بسبعة ألوان، منها ثلاثة ألوان جديدة وهي الفضي بايرايت ميتاليك، والأخضر نفريت ميتاليك، والأحمر أوروا كروما، وتأتي السيارة بثلاثة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: الأول هو «Trendline» بمحرك سعة 2 لتر أو 3.6 لترات، والثاني «Comfortline» بمحرك سعة 3.6 لترات، والثالث «Highline» بمحرك سعة 3.6 لترات.

وتمتاز مقصورة السيارة ذات المقاعد السبعة بعجلة القيادة متعددة الوظائف من الجيل الأحدث، كما تتألق بلمسات تزيينية من المعدن المصقول باللون الفضي أو بتطعيمات من خشب ميثاتيس، بالإضافة إلى شاشة نظام المعلومات والترفيه القابلة للتعديل، التي تعمل باللمس قياس 8 بوصات مع كاميرات للرؤية الخلفية. كما تتوفر أيضاً شاشة مقصورة القيادة الرقمية قياس 10 بوصات ونظام Fender الصوتي مجهز بـ 12 مكبراً صوتياً، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهاتف. أما في طراز «Highline»، فتأتي مجموعة العدادات الرقمية كتجهيز أساسي، وتأتي مقصورة القيادة الرقمية من فولكس واجن مزودة بشاشة قياس 10 بوصات.

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: سطرت سيارة فولكس واجن تيرامونت فصلاً جديداً لتاريخ شركة في منطقتنا، وقد ساعدت علامة فولكس واجن في التركيز بشكل أكبر على سيارات SUV العائلية، التي يفضلها العملاء في المنطقة. نقدم للعائلات سيارة حديثة ذات مقاعد سبعة بسعر رائع وتصميم باهر، يستند إلى لغة تصميم فولكس واجن، وهي تأتي مزودة بأحدث التقنيات مع أعلى مستويات الراحة والأناقة.

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