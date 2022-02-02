«نيسان» تحتفل بإرث «باترول» طوال 70 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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بعد إطلاق النسخة السبعين من نيسان باترول في إكسبو 2020 دبي، تحتفي العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بالإرث القوي على مدى 70 عاماً لهذه السيارة التي ظهرت للمرة الأولى في عام 1951.

وتم تصميم المساحة المخصصة لعرض السيارة وإطلاقها في صالات عرض نيسان في ديرة وشارع الشيخ زايد، بهدف تسليط الضوء على هذا الطراز الفريد الذي تمكن من الحفاظ على صدارته لعقود طويلة في المنطقة، باعتباره السيارة المفضلة للكثيرين. وظل الأداء المرموق والتصميم الاستثنائي من الميزات التي رافقت السيارة على مر السنين، لذا حرصت الشركة على تخصيص مساحة لها في صالات العرض للتعرف إلى محطات رحلتها منذ أول ظهور لها وحتى الآن.

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