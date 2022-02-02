10 مليارات دولار إيرادات «جنرال موتورز» في 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جنرال موتورز» عن إيرادات صافية بقيمة 10 مليارات دولار في 2021، وأرباح معدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 14.3 مليار دولار، وهامش إيرادات صافية عند 7.9%، وهامش أرباح معدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب عند 11.3%، وأرباح مخفَّفة للسهم الواحد بلغت 6.70 دولارات، وأرباحاً مخفَّفة معدَّلة للسهم الواحد بلغت 7.07 دولارات. ولقد وصلت الإيرادات الصافية لكامل العام لدى «جنرال موتورز»، والأرباح المعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، وهامش الأرباح المعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، وأرباح السهم الواحد إلى مستويات قياسية.

وتشمل نتائج «جنرال موتورز» للفصل الرابع إيرادات صافية بقيمة 1.7 مليار دولار، وهامش إيرادات صافية عند 5.2%، وأرباحاً مخفَّفة للسهم الواحد عند 1.16 دولار، وأرباحاً مخفَّفة معدَّلة للسهم الواحد بقيمة 1.35 دولار، وأرباحاً معدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 2.8 مليار دولار، وهامش أرباح معدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب عند 8.5%.

وتتوقَّع الشركة أن تكون الإيرادات الصافية لكامل العام 2022 ضمن نطاق 9.4 مليارات دولار إلى 10.8 مليارات دولار، وأن تكون الأرباح المعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب ضمن نطاق 13 ملياراً إلى 15 مليار دولار، مع اعتبار استمرار الطلب الثابت على المركبات الجديدة وعدم وجود تحدّيات جديدة بارزة من الناحية الاقتصادية أو فيما يتعلّق بسلسلة التوريد.

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