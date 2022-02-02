«الفطيم للمشروعات التجارية» تطلق الجيل الـ 11 من «هوندا سيفيك 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق سيارة هوندا سيفيك الرياضية الجديدة كليًا والمتقدمة تقنيًا في الإمارات، التي تعتبر رمزًا في تاريخ الشركة منذ طرحها لأول مرة منذ 50 عامًا تقريبًا، حيث حافظت على هويتها على مدى السنين رغم تطورها المستمر ومواكبتها للابتكارات التكنولوجية بما يضمن تجربة قيادة متميزة.

ويتميز الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك 2022 بتصميم داخلي حديث وراقٍ يتضمن مقصورة داخلية ذات تقنيات عالية تراعي رفاهية الركاب وراحتهم ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة نشطة وغير نشطة. ويعكس هذا الطراز الجديد مسيرة شركة هوندا الإبداعية في التصميم وديناميكية القيادة الرائدة في فئتها، حيث أسهمت هذه الخصائص مجتمعة في منح سيفيك الجديدة كليًا لقب سيارة العام 2022 في أمريكا الشمالية.

وقال ريت ماكسويل، المدير العام لعلامة هوندا في الإمارات لدى المشروعات التجارية: نتطلع بحماس كبير لطرح سيارة هوندا سيفيك الجديدة كليًا، التي تعد السيارة الأولى في مجموعة هوندا من الطرازات المتقدمة والرياضية.

سيصل الطراز الجديد إلى دولة الإمارات بتصميم داخلي مميز وحديث يراعي رفاهية الركاب وتصميم خارجي رياضي يتضمن مزايا حصرية تشمل مخارج العادم المزدوج من الكروم والإطارات ومقابض الأبواب والمرايا السوداء اللامعة التي تمنح السيارة مظهرًا أنيقًا يعبر عن أدائها المميز. وقد أدخلت إلى هوندا سيفيك التقنيات وأدوات الاتصال الرقمية ومواصفات السلامة العامة التي تعزز تجربة القيادة وتعلن بداية فصل جديد لهذه العلامة التجارية المميزة.

وتتميز سيارة هوندا سيفيك الجديدة كليًا بقوة أدائها، حيث تم تجهيزها بنظام التعليق الرياضي للاستجابة الفورية ومحرك سعته 1.5 لتر مع ناقل الحركة المتغير باستمرار بقوة 180 حصانًا و6000 دورة في الدقيقة.

وبالإضافة إلى وضعيتي القيادة العادية والاقتصادية، تتضمن هوندا سيفيك وضعية القيادة الرياضية التي تمنح السائق إحساسًا رياضيًا رائعًا، وذلك من خلال استخدام مفتاح التبديل الموجود في الكونسول الوسطي، الذي يتحول لونه إلى الأحمر عند تشغيله. ويشار إلى أن الوضعية الاقتصادية تخفف من حساسية ناقل الحركة والخانق ومن قوة دفع تكييف الهواء للمساعدة في الحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

ويأتي الجيل الحادي عشر من سيارة هوندا بتصميم خارجي حديث ومتميز، مع مقصورة داخلية واسعة تراعي رفاهية وراحة الركاب ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة نشطة وغير نشطة. ولأول مرة، تتوافر داخل سيارة هوندا سيفيك شاشة رقمية لعرض المعلومات مقاس 10.2 بوصة وشاشة عرض للنظام الصوتي مقاس 9 بوصات يمكن إقرانها بالهواتف الذكية وتتضمن تطبيق مدمج للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

وأدرجت في السيارة بعض ميزات التكنولوجيا المتقدمة كتشغيل المحرك عن بعد وتشغيل المكيف والتحكم بدرجات الحرارة، فضلًا عن شاحن لا سلكي للهواتف ومنافذ USB، وتتوافق أنظمة الشاشة التي تعمل باللمس بشكل قياسي مع تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وبالإضافة إلى تلك الميزات، حرصت هوندا سيفيك على تطوير مواصفات السلامة العامة، وأدخلت العديد من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة. وتم تحسين بنية الهيكل بتقنية الهندسة التوافقية المتقدمة من أجل تحقيق توافق أفضل مع السيارات الأكبر حجمًا في حالات الاصطدام الأمامي لحماية الركاب.

وأضيف إليها نظام هوندا لمراقبة الممر Honda Lanewatch لنقل صورة واضحة عن الجهة اليمنى من السيارة وعرضها على الشاشة المركزية، ونظام المساعدة في ثبات السيارة لكبح العجلات وخفض قوة المحرك ونظام مراقبة ضغط الإطارات وخاصية التذكير للمقاعد الخلفية التي تنبه السائق لفحص المقعد الخلفي عند إيقاف المحرك.

وطرح في هوندا سيفيك أيضًا مجموعة هوندا للاستشعار التي تتضمن تقنيات السلامة النشطة لمساعدة السائق، من خلال نظام الكاميرا الواحدة الجديدة التي توفر مجالًا أوسع للرؤية من النظام السابق القائم على الرادار والكاميرا، إلى جانب البرامج المتطورة والأكثر قوة، ويساعد هذا النظام السائق على تحديد سرعة المركبات الأخرى بدقة أكبر وتحديد خطوط وعلامات الطريق بشكل أوضح.

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