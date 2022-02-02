مركز الرحمانية يعرض «تويوتا لاندكروزر» مصنّعة من 440 ألف قطعة «ليغو»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرض مركز الرحمانية، الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية بالشارقة، نسخة بالحجم الحقيقي من سيارة «تويوتا لاندكروزر 300»، صنّعت بأكملها باستخدام440 ألف قطعة «ليغو» خلال 2688 ساعة عمل، لتكون بذلك النموذج الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحداً من أكبر النماذج على الإطلاق.

ويستمر عرض السيارة التي تزن حوالي 2050 كيلوغراماً في مركز الرحمانية حتى مساء السبت المقبل الخامس من فبراير الجاري، ولاقت خلال الأيام الماضية اهتماماً كبيراً من قبل الزوار الصغار والكبار، خصوصاً أن السيارة الحقيقية حققت مكانة أسطورية بين عشاق السيارات في دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية.

احتفاء

وتعكس أبعاد هذه النسخة التي تم تصنيعها بتكليف من «الفطيم تويوتا» أبعاد السيارة الحقيقية، حيث يبلغ طولها 194.9 بوصة وعرضها 74 بوصة، وقد عمل فريق مؤلف من 12 شخصاً على بناء هذا النموذج احتفاءً بمرور سبعين عاماً على إطلاق «تويوتا لاند كروزر» في العام 1951.

محطة

يطمح مركز الرحمانية إلى جعل حياة الزوار أسهل وأفضل لكونه محطة واحدة شاملة لجميع الاحتياجات المجتمعية للتسوق والترفيه، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة كشيشة وعلى بعد 10 دقائق من مطار الشارقة.

كما يوفر تجربة تسوق مريحة تتيح للزوّار تسوق كل ما يحتاجونه. كما بإمكانهم الاستمتاع بمرافق المركز المختلفة بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة، هايبرماركت تعاونية الشارقة، سينما سيتي، فابي لاند، والمزيد من خيارات الترفيه.

إضافة إلى أنه مركز تسوّق مجتمعي مثالي يقدّم مجموعة من الخدمات المتكاملة، مثل عيادة صحية، الصيدليات، البنوك والصرافة، «تسجيل» لتسجيل السيارات، فيرست ستوب لخدمات السيارات، مراكز التجميل، المكتبة والقرطاسية، نوادي لياقة للنساء والرجال، ملاعب بادل تنس، والمرافق الصحية، إضافة إلى الخدمات الرئيسة الأخرى.

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