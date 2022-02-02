«جلف أويل» مورد رئيس لزيوت التشحيم لـ«ماكلارين أوتوموتيف»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت «ماكلارين أوتوموتيف» شركة «جلف أويل» مورداً لمنتجها المميز «جلف فورميولا إيليت»، والذي أصبح غيار الزيت الأساسي لدى جميع سيارات ماكلارين أوتوموتيف الخارقة والهجينة التي تصنع في مركز إنتاج ماكلارين في ووكينغ، سَري، بإنجلترا.

وكجزء من الشراكة طويلة الأمد، ستمنح ماكلارين أوتوموتيف عملاءها أيضاً إمكانية الحصول على جلف فورميولا إيليت، زيت التشحيم عالي الأداء، باعتبار شركة جلف أويل المورد المفضل لديها.

هذا وقد عملت فرق التكنولوجيا لدى كل من جلف أويل وماكلارين أوتوموتيف بشكل مشترك لتطوير واختبار زيوت التشحيم التي توفر الحماية القصوى لمحركات ماكلارين V8 وV6 عالية الأداء في أكثر الظروف قسوة بهدف توفير أقصى أداء وبشكل مستدام.

تستخدم زيوت «جلف فورميولا إيليت» تقنية «ثيرموشيلد» لتلبية متطلبات الأداء والكفاءة الصارمة لدى ماكلارين من خلال تشكيل طبقة قوية لتغليف جميع أجزاء المحرك المهمة لتعزيز مقاومة التآكل. وبدورها تحافظ زيوت «جلف فورميولا إيليت» على درجة الحرارة المثلى من خلال المساعدة على التخلص من الحرارة، وتمنع التدهور في خصائص الزيت بشكل فعال، كما تساعد على توفير تحكم أكبر في الترسبات.

وقال مايك جونز، الرئيس التنفيذي لشركة جلف أويل إنترناشيونال قائلاً: إن شراكتنا التقنية مع ماكلارين أوتوموتيف تمكن جلف أويل من طرح خبرتها الرائدة في الصناعة، بالإضافة إلى قدرات البحث والتطوير العالمية لديها لتسريع تطوير التقنيات عالية الأداء، مثل زيوت «جلف فورميولا إيليت».

وأضاف: «ونحن ملتزمون بدعم سعي ماكلارين أوتوموتيف الدؤوب لتكون الأفضل، كما أننا متحمسون لتمكننا من مشاركة أحدث منتجاتنا العالمية، جلف فورميولا إيليت، مع عملاء ماكلارين».

كما صرح غاريث دونسمور، رئيس التسويق لدى ماكلارين أوتوموتيف قائلاً: تتمحور الشراكة طويلة الأمد بين ماكلارين أوتوموتيف وجلف أويل حول التميز التقني الذي يعزز الأداء العالي، لذلك يسعدنا أن عملاءنا من أصحاب السيارات الخارقة والهجينة سيجربون زيوت «جلف فورميولا إيليت» ويستفيدون منها.

وأضاف: بفضل التعاون الوثيق مع شركة جلف أويل، قمنا باختيار زيوت «جلف فورميولا إيليت» واختبارها بعناية لضمان أنها لا تحمي محركاتنا عالية الأداء فحسب، بل تساعد أيضاً على تقديم أداء مستدام، حتى في أكثر الظروف قسوة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز